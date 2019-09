Una setmana de consultes del Rei, sense canvi de postures

Comença la setmana clau per conèixer si finalment la ciutadania haurà de tornar als col·legis electorals per dipositar el seu vot, i el que sembla més que possible és que hi hagi eleccions generals. No és una situació desitjable, però tal com està el panorama igual, tot i les enquestes, la situació pot canviar per elegir el nou govern d'Espanya.









Encara sort que la selecció espanyola de bàsquet va alegrar el personal aquest diumenge, després de conquistar el campionat del món en un partit contra l'Argentina a qui li va treure 20 punts de diferència. Una alegria compartida per tots els que estimen l'esport de la cistella i els que es van afegir per participar de la gesta d'uns jugadors extraordinaris.





El Rei Felip inicia la ronda de consultes amb les diferents formacions per conèixer el seu vot a la possible investidura del candidat Pedro Sánchez. Si no hi ha canvis, de tots és conegut que van donar suport a la investidura, els que votaran en contra i els que es van abstenir. L'única novetat és la manifestada per Pablo Iglesias, en un mitjà de comunicació, en què li demanava al Rei que intercedís davant el president en funcions i líder del PSOE perquè accepti la seva proposta de formar govern i evitar nous comicis. Es tracta d'una cosa mai vista per dos motius: per sol·licitar al Rei que intervingui quan sempre s'ha demanat que sa majestat es mantingui al marge i, segon, perquè queden ben definides en la Constitució les funcions del Rei. Aquesta petició segur que no s'atrevirà a fer-se-en persona, quan estigui en viu i en director amb Felip VI; més aviat sembla una acció de màrqueting que una altra cosa.





Mentrestant, la resta de formacions -menys Bildu i ERC, que han declinat despatxar amb el monarca- acudiran a Zarzuela per expressar-li el cap de l'Estat el mateixos que van fer a la primera ronda de consultes. Tot igual, però cal -així ho marca la Constitució- realitzar aquesta segona consulta, que tancarà la ronda. Tenint en compte les declaracions de Sánchez en els últims dies, en què afirmava que si no comptava amb els vots suficients per ser investit, no optaria a la investidura, així s'espera que l'hi transmeti a Felip VI.





Si finalment es compleixen els presagis, aquest dimecres pot ser l'última compareixença del president en funcions al Parlament, amb una legislatura que pot considerar-se la més curta en els anys de democràcia.





Així que, tal com està el pati, bo serà que la ciutadania es faci a la idea que el 10 de novembre, per molt que li indigni, ha d'acudir a dipositar el seu vot per a aquella formació que més s'ajusti a la seva ideologia, encara que com s'està veient, han mort les ideologies? Hi ha opinions per a tots els gustos. El que no es pot fer, encara que estigui molt cabrejat el personal, és quedar-se a casa. La democràcia necessita de la participació.





Bona setmana, molta paciència i com es diu popularment "el que hagi de passar, passarà".