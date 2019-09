La Supercopa a l'Aràbia Saudita, el debat entre la RFEF, Laliga i el Govern

El futbol és un negoci i, com a tal, molts volen aprofitar l'èxit que té. D'aquesta manera, treure el futbol espanyol d'Espanya cap a l'estranger és una possibilitat que genera molta controvèrsia.













La Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) té la intenció que la Supercopa d'Espanya se celebri a l'Aràbia Saudita el proper mes de gener, una iniciativa que no ha estat secundada ni per Laliga ni pel Govern, en ser un país on no es respecten els drets de les dones.





De fet, la ministra d'Educació, Isabel Celaá, va posar la primera trava en què el partit es celebri a l'Aràbia Saudita. "Nosaltres defensem la igualtat de les dones i dels homes i la igualtat de gènere, la portem en el nostre programa. Hi ha qüestions encara per resoldre socialment, mundialente, globalment, i aquesta que vostè apunta pot ser una", ha destacat.





A més, tal com destaca 'elEconomista', Laliga també s'oposarà a això, encara que per qüestions econòmiques.





La Supercopa, que aquest any fa una permuta en el seu format, tindrà semifinals i final, i la jugaran tant el Barcelona, com el València -campió de Lliga i de Copa-, el Reial Madrid i l'Atlètic de Madrid.





LA UEFA TAMPOC SECUNDA PARTITS A ARÀBIA SAUDITA





Fa alguns dies, el president de la UEFA, Aleksander Ceferin, va demanar a les federacions que es neguin a jugar partits on les dones tenen prohibit l'accés als camps.





"El Comitè Executiu recomanarà a les 55 associacions nacionals i a tots els clubs europeus que no juguin partits en països en què les dones tinguin accés restringit als estadis", ha declarat.