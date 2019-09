Gerard Piqué li propina una clatellada a la directiva blaugrana

El FC Barcelona va tornar a guanyar lluny del Camp Nou després de cinc mesos. Els blaugrana van convèncer en el terreny de joc i van donar un cop d'autoritat en un dels camps més complicats de la competició però, després del partit, Gerard Piqué va deixar anar una bomba.









El central català es va encarregar de llançar un dard enverinat cap a l'actual directiva del club, i és que els jugadors estan enfadats per filtracions que gent de la directiva ha donat a 'Mundo Deportivo', que va publicar un article titulat 'Així va aconseguir el vestidor del Barça tot el poder '.





Aquest article parla sobre la influència dels jugadors al vestidor, ja que deixa entendre que qui manen són els futbolistes i no les autoritats, un article d'un mitjà afí al club, que Gerard Piqué es va encarregar de remarcar.





"Sabem quins són els mitjans afins al club i alguns articles, tot i qui els ferma, sabem qui els ha escrit. No volem conflictes", ha subratllat Piqué, recordant que es busca la unitat "per no fer-se mal", convençut, a més, de que "l'equip competirà fins al final", va argumentar Piqué, deixant un missatge molt clar per a la directiva sense parlar d'ella en cap moment.





Temes com els entrenaments a porta tancada, el veto del fitxatge d'Íñigo Martínez o la petició de la volta de Neymar són alguns dels motius pels quals el rotatiu esmentat anteriorment va escriure la notícia que tant ha molestat al feu blaugrana.