Finalitza el termini perquè els partits formin coalicions abans del 10N

Els partits polítics disposen fins a les dues del migdia del dilluns 30 de setembre per registrar coalicions amb vista a les eleccions generals del pròxim 10 de novembre. Aquestes coalicions s'han de formalitzar en les juntes electorals provincials o, si superen l'àmbit provincial, davant la Junta Electoral Central.









Atès que per a aquests comicis s'estrena un procediment especial per a casos de repetició d'eleccions per falta d'investidura, les coalicions que es van constituir per al 28 d'abril es consideraran vàlides si són ratificades pels representants de les formacions acreditats en les juntes electorals.





En els comicis de fa cinc mesos van ser onze les coalicions que es van presentar per competir en més d'una circumscripció provincial, entre elles Unides Podem i Retallades Zero-Grup Verd en l'àmbit estatal.





En aquesta llista, per tant, no figuraven les coalicions creades per a un única província, com la que el PP i Ciutadans van signar a Navarra amb Unió del Poble Navarrès (Navarra Suma), ja que aquesta havia de presentar a la junta provincial.





Del total de coalicions, tres ho van fer a Catalunya, entre elles ERC i Junts; dos a la Comunitat Valenciana, on es va presentar Compromís; i una a les Canàries, la formada per Alternativa Nacionalista Canària (ANC) i Unitat del Poble.





A aquesta llista és segur que se sumaran, per als comicis del proper 10N, les coalicions que subscrigui el nou partit d'Íñigo Errejón, Més País amb els seus possibles socis, entre els quals s'ha vingut citant Equo a mig Espanya, a Compromís a la Comunitat Valenciana, en Marea a Galícia, Chunta Aragonesista (CHA) a Aragó i Més a Balears.





Formalitzades les coalicions, el següent pas serà presentar davant les juntes electorals provincials les candidatures al Congrés i al Senat, per a això s'obrirà un termini el dia 2 d'octubre que es tancarà el dilluns 7 d'octubre a les dotze de la nit.





Les llistes presentades al Congrés i al Senat es publicaran el 9 d'octubre en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), però encara no seran les definitives, ja que s'obrirà un termini d'esmena d'errors i per solucionar impugnacions. Serà el dia 15 d'aquest mes quan el BOE publiqui ja les candidatures proclamades per les juntes provincials, un cop revisades i, si escau, corregides.