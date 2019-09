Sánchez tranquil·litza els ànims convençut que el PSOE serà més fort després del 10-N

La repetició d'eleccions generals el 10 de novembre obre la incògnita al PSOE sobre si la divisió de partits d'esquerres podria beneficiar el PP.









Ferraz està molt convençut que hi ha marge per millorar els resultats electorals del 28 d'abril, per la qual cosa el missatge que llança Pedro Sánchez és que els socialistes van a anar de menys a més.





En aquest sentit, vol convèncer que la repetició electoral és millor opció que pactar amb Unides Podem perquè tenien punts de vista diferents sobre què ha de prioritzar el govern.





Els més temorosos sobre com anirà el 10-N són les federacions de Madrid i de Catalunya, que dubten sobre si hi haurà més abstenció ciutadana pel descontentament amb els polítics, o si la fragmentació de l'esquerra els perjudicarà.





La irrupció del partit d'Íñigo Errejón, Més País, en el 10-N fomenta aquesta indecisió sobre com serà el vot d'esquerres o fins i tot si Errejón podrà convèncer socialistes descontents.





Segons dades internes de Moncloa, és cert que hi ha un descontentament ciutadà perquè no s'ha pogut formar Govern, però també confien que la situació canviarà.





Per al Govern, juga a favor dels socialistes el temor que torni la dreta. A més, consideren que els més perjudicats en els comicis seran Ciutadans i Unides Podem.





En aquest sentit, l'estratègia de l'equip de Sánchez es basi en el convenciment que votants de Cs i Podem es passaran al PSOE per l'efecte del vot útil.