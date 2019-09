Sense canvis significatius en les llistes de PSC, BComú, PP i Ciutadans per al 10N

PSC, comuns, Cs i PP es preparen per a les eleccions anunciades pel president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, sense canvis significatius en les llistes que ja van presentar a la convocatòria del 28 d'abril.









El PSC busca millorar els bons resultats dels darrers comicis --en què va obtenir 12 diputats i va ser segona força després d'ERC-- per ampliar la distància amb els seus competidors per tal que Sánchez tingui una majoria "que no pugui ser bloquejada", tal i com va expressar dijous el seu líder, Miquel Iceta.





En aquells comicis, els comuns van ser tercera força amb set diputats, els mateixos que JxCat, tot i que la formació estatge va obtenir més de 100.000 vots més, i per darrere van quedar Cs --amb cinc-- i el PP que va aconseguir els mateixos diputats que Vox : un.





Malgrat que tots aspiren a millorar els seus resultats, cap d'ells preveu modificar els noms de les seves candidatures que presentaran a principis d'octubre, ja que el 15 d'aquest mes està fixada la publicació de les candidatures proclamades al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE ).





SOCIALISTES





Els socialistes catalans seguiran el procediment de confecció de candidatures que tenen marcat: les assemblees de federació faran les seves propostes a la Comissió de Llistes que serà la que elabori un dictamen que haurà d'aprovar el Consell Nacional que preveuen celebrar a finals de setembre.





COMUNS





Els comuns no preveuen canvis en la seva llista electoral i, com els estatuts de la formació no recullen com procedir en cas de repetició electoral i no tenen pensat fer "canvis significatius en la llista", no faran primàries, tot i que l'Executiva del partit haurà de ratificar la llista que van presentar a l'abril.





CIUTADANS





Cs, que el 28 d'abril va aconseguir quatre escons a Barcelona i un a Tarragona, és un altre dels partits que no preveu grans canvis en les seves llistes electorals: "És poc probable que hi hagi canvis", han afirmat fonts del partit.





El mateix va dir aquest dijous la líder de Cs a Catalunya, Lorena Roldán, en declaracions als mitjans: "No hi haurà moltes sorpreses", encara que va explicar que el partit no activarà els òrgans interns per elaborar les seves llistes fins que els comicis no estiguin convocats.





PP









Per part del PP, han explicat que les llistes es decidiran des dels òrgans del partit a Madrid i que encara no s'ha tractat aquesta qüestió, però han afirmat que és probable que els candidats siguin els mateixos que el 28 d'abril, és a dir, que a Barcelona repetiria Cayetana Álvarez de Toledo, que va ser la gran novetat dels populars a Catalunya.