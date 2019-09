Preocupació a Cs per si cau el nucli dur de Rivera a les eleccions del 10-N

Ciutadans encara les eleccions generals del 10 de novembre sabent que les enquestes no els són favorables, cosa que des de la formació taronja relativitzen perquè altres vegades els sondejos els han donat pitjors resultats que les urnes.









El que sí tenen por a Cs és que algunes persones properes a Albert Rivera tinguin menys protagonisme o fins i tot caiguin de la llista electoral o no obtinguin vots suficients.





Entre els noms en dubte sobre si seguiran o no figuren els de José Manuel Villegas, Juan Carlos Girauta i Melisa Rodríguez, que en els comicis del 28 d'abril van entrar per estret marge com representants de les províncies d'Almeria, Toledo i Tenerife, respectivament.





Cs va obtenir a l'abril 57 actes, quedant-se a prop de 218.000 vots del Partit Popular. Ara, el Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) el col·loca fins i tot en quart lloc, per darrere d'Unides Podem.





D'altra banda, a causa de les baixes de diversos dirigents de Cs en els últims mesos, quedarien alguns llocs lliures, com és el cas de Toni Roldán per Barcelona o de Francisco de la Torre per Madrid, que al seu dia van ser reocupados per Carina Mejías i Maria Teresa de la Iglesia, respectivament.





De moment, Rivera guarda silenci sobre la confecció de les llistes i no dóna pistes ni en un sentit ni en un altre, de manera que les possibilitats estan molt obertes.