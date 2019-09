La meitat dels votants de Cs marxaria a un altre partit

Les últimes enquestes, tant publicades com internes, que tenen molt en compte les dades del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), assenyalen que la meitat dels votants de Ciutadans apostaria per un altre partit en els pròxims comicis generals.













Això seria un indicatiu també de l'oferta que va fer a última hora Albert Rivera perquè Pedro Sánchez fos investit president del Govern i no es convoquessin eleccions al novembre. Rivera va demanar a Pablo Casado anar junts a l'abstenció per facilitar la investidura, però la seva proposta va fracassar.





Segons els sondejos, els seguidors de Cs són els menys fidels, ja que la meitat de votants se n'aniria a un altre partit. No obstant això, en el cas de PP, PSOE i Unides Podem, aproximadament el 70 per cent dels que els van donar suport a les eleccions, tornaria a fer-ho.





Rivera va fer el possible perquè aquestes dades no es confirmin en les urnes: va passar de no voler parlar amb Sánchez i de negar-li la possibilitat de facilitar la investidura, a oferir el seu suport per evitar eleccions.





Fonts del sector assenyalen que va ser la por de Rivera a enfrontar-se a la campanya el que va propiciar l'intent de salvar Sánchez i, de passada, a ell mateix, encara que el líder de Cs va disfressar l'oferta sota el nom de "pacte d'Estat" .





Des Cs, hi ha el dubte de que l'electorat taronja s'hagi desmobilitzat i, a més, no volen veure com els culpables de no haver permès un Govern. Per això, si bé l'oferta que va fer dilluns presenta punts positius, des dels altres partits coincideixen a assenyalar que va arribar tard.