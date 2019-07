Els votants de Ciutadans es plantegen redirigir els seus vots a altres formacions

La darrera enquesta del Baròmetre d'Opinió del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) ha estat una alenada d'aire fresc per al PSOE que, amb les dades que ofereix en intenció de vot, s'està plantejant convocar noves eleccions si no s'arriba a un acord d'investidura.





Al seu torn, la resta de partits, han vist caure la intenció de vot. Fins i tot el que sembla que ho té millor, Ciutadans, a qui li donen la segona posició en les enquestes, ha vist reflectit com els seus electors s'estan plantejant redirigir els seus vots davant la possibilitat d'uns nous comicis.













Segons l'última enquesta, dirigida per Jose Félix Tezanos, entre els votants de Ciutadans que estarien pensant en votar a un altre partit, un 27% votaria ara al PP, mentre un 22% ho dirigiria al PSOE, en cas que es convoquessin eleccions a breu.





El cordó sanitari que han establert els d'Albert Rivera als socialistes no ha estat ben acollit entre alguns dels seus votants que esperaven que els taronges no resignessin a quedar-se a l'oposició i lliurar-li la possibilitat als Podem i als independentistes de poder pactar amb Pedro Sánchez.





Tampoc sembla haver anat molt bé a les seves files que per culpa d'aquest "no és no" de Rivera, Ciutadans hagi preferit comptar amb els suports de Vox per aconseguir més poder en algunes comunitats autònomes i diverses localitats del país.





I és que molts dels votants del partit taronja confiaven que Rivera complís amb les paraules que proclamava en els seus inicis en que volia acabar amb la denominació de partits d'esquerres o de dretes i veure la possibilitat de sortir de l'frontisme. I veuen en les seves últimes decisions que, finalment, Rivera no serveix de frontissa en funció del seu programa i consideren que ho fan en funció del poder que pot obtenir.





Tot i això, Rivera segueix confiant en la seva posició davant de la sessió d'investidura, considera que les dades del CIS no són fiables i no està disposat a donar suport a la presidència de Sánchez al govern d'Espanya. Ciutadans vol quedar-se a l'oposició i veure si això empeny els socialistes a pactar amb Podem oa convocar noves eleccions, confiant, aquesta vegada sí, en aquesta segona posició que li atorga el baròmetre de Tezanos.