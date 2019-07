Els empresaris es distancien de Ciutadans

Que en els últims anys els empresaris han sentit certa proximitat amb el partit de Ciutadans és una cosa conegut. Quan els d'Albert Rivera van abraçar el liberalisme i es van presentar com un partit reformador, molts van veure una nova esperança i una nova manera de fer política. Però en els últims mesos les relacions s'han anat refredant.





La proximitat amb Vox i el Partit Popular, però especialment la negativa a formar un govern amb el PSOE que pot acabar amb un pacte de Pedro Sánchez amb Podem i els partits nacionalistes no ha agradat i els està distanciant.









Les invitacions de les grans companyies del país a què Ciutadans es replantegessin la seva posició i els seus missatges perquè Ciutadans pactés amb els socialistes tampoc a caigut bé a un Albert Rivera que vol erigir-se com a líder de l'oposició i guanyar-li el terreny al Partit Popular també ha afectat al polític.





El líder del partit taronja amb la seva voluntat de diferenciar-se i fer veure als votants que no està tan a prop de les empreses ha portat a Rivera a distanciar-se dels membres de l'Ibex, cosa que no ha fet més que complicar la seva posició.





Un dels primers símptomes d'aquest distanciament ha estat la decisió que han pres dos grans bancs d'aquest país de cancel·lar unes trobades que tenia Albert Rivera amb ells i el sector empresarial. El mateix ha fet una important energètica espanyola. Si en un primer moment el Santander, La Caixa o Iberdrola van mostrar el seu suport a Ciutadans, ara volien conèixer que ha fet que el líder del partit taronja tendís un cordó sanitari al voltant del PSOE i es negués a pactar.





Els empresaris i banquers estaven disposats a escoltar les raons de Rivera, però tot ha canviat després que el polític català els reptés aquest divendres 28 de juny. En públic, el líder taronja, sentint-se desautoritzat per les grans empreses del país, va convidar a aquells que no compartien la seva posició al fet que formessin "el seu propi partit". Una cosa que no ha caigut gens bé en les altes esferes del país que han cancel·lat algunes de les reunions privades que tenñian acordades amb Rivera.





Coneixedors del malestar generat, alguns membres de Ciutadans han volgut matisar que aquestes paraules anaven dirigides a tots aquests crítics que han sorgit dins el si del partit i als que han decidit abandonar el vaixell pels seus pactes amb Vox.





Tot sembla haver saltat pels aires. Però des del sector empresarial i el partit es vol seguir mantenint aquests contactes, de manera privada, confidencial i gairebé secreta per tornar a acostar postures lluny dels focus i llimar asprors. Les postures estan enrocades, però ni Ciutadans ni les grans empreses del país volen perdre una relació que resulten beneficioses per a tots dos.