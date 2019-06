Rivera, disposat a fer fora els crítics de Cs

El Consell General de Ciutadans, el màxim òrgan del partit entre congressos, es reuneix aquest divendres a Madrid en la primera trobada des de la dimissió de dos membres de l'Executiva, Toni Roldán i Javier Nart, i després de posar-se de manifest la divisió interna en relació amb l'estratègia impulsada per Albert Rivera.









Es tracta d'una reunió de caràcter ordinari en què, com és habitual, Rivera pronuncia un discurs, i aquest cop també ho fa el candidat a la Presidència de la Comunitat de Madrid, Ignacio Aguado, i la vicealcaldessa de Madrid, Begoña Villacís.





A més, es presenten i aproven els comptes de 2018, els informes de gestió de les Secretaries del Comitè Executiu i l'acta de l'última sessió del Consell General, celebrada el passat febrer.





Més enllà de la reunió, Rivera està disposat a prescindir dels crítics a l'executiva, i és que, seguint els estatuts de la formació taronja, el líder és qui té potestat per fer els cessaments. D'aquesta manera, fonts coneixedores dels plans de la cúpula de Cs, Rivera podria reestructurar-la durant l'estiu.





El consell general ratifica el nomenament del diputat Marcos de Quinto, exvicepresident de Coca-Cola, com a nou membre de l'Executiva, en substitució de Roldán, que va dimitir dilluns per discrepàncies amb la política de pactes de Ciutadans.





La majoria dels 125 membres del Consell General eren afins a Rivera en el moment en què es va decidir la composició d'aquest òrgan, al febrer de 2017. Ara caldrà veure si les crítiques expressades per Toni Roldán, per l'eurodiputat Javier Nart i per el líder de Cs al Parlament Europeu i responsable d'Economia i Ocupació, Luis Garicano, tenen ressò en aquest òrgan.