El sector empresarial, més a favor de les eleccions i descontent amb Albert Rivera

El sector empresarial espanyol guarda distància amb la política en les aparicions públiques i davant la premsa, però en privat sosté, almenys part d'ell, que ha arribat el moment de repetir eleccions. Uns comicis que, segons ell, suposaria un desastre del partit d'Albert Rivera, i és que en el món econòmic creuen que Cs ni dóna estabilitat ni és garantia de bona oposició.









Així ho indiquen algunes de les grans companyies del país, que en la seva anàlisi consideren que el PSOE es veuria reforçat en detriment d'Unides Podem, i es lliuraria així de les mesures econòmiques de la formació morada.





El fet que Cs no hagi col·laborat més en aconseguir la investidura de Pedro Sánchez, posant condicions, i en què hi hagi un Govern a Espanya ha fet canviar l'opinió de part dels empresaris de l'Ibex, que consideren que la seva actitud ha de fins i tot ser castigada a les urnes.





Segons l'opinió de les grans companyies del país, Rivera havia d'haver estat més flexible i intentar acostar-se a Sánchez. Però la negativa de Rivera no només ha fet mal a les files socialistes, sinó que ha descontentat les mateixes empreses que el líder de la formació taronja diu defensar.





No és tant que els grans empresaris es posicionin a favor d'un Govern socialista amb Pedro Sánchez al capdavant, com la necessitat que hi hagi un executiu estable.