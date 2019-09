Els divorcis cauen un 2,8 per cent el 2018

El nombre de casos de divorci ha baixat un 2,8% en l'últim any, fins als 95.254, segons la 'Estadística de Nul·litats, separacions i divorcis (ENSD)' corresponent a l'any 2018 i publicada aquest 30 de setembre pel Institut Nacional d'Estadística (INE).









En total, durant 2018 es van produir 99.444 casos de nul·litat, separació i divorci, el que va suposar una taxa de 2,1 per cada 1.000 habitants. El total de casos va suposar una disminució del 2,8% respecte a l'any anterior.









Per tipus de procés, es van produir 95.254 divorcis, 4.098 separacions i 92 nul·litats. Els divorcis van representar el 95,8% del total, les separacions el 4,1% i les nul·litats el 0,1% restant. Així, el nombre de divorcis va disminuir un 2,8% respecte a l'any anterior, el de separacions un 4,3% i el de nul·litats un 8,0%.





Per tipus de resolució, 63.915 casos es van resoldre per sentència i 35.529 per decret o escriptura pública.





El 77,7% dels divorcis l'any 2018 van ser de mutu acord i el 22,3% restant contenciosos. En el cas de les separacions, el 85,1% ho van ser de mutu acord i el 14,9% contencioses.





A més, el 2018 hi va haver 1.141 divorcis entre persones del mateix sexe (el 1,2% del total). D'ells, 595 van ser entre homes i 546 entre dones. A més, hi va haver 11 separacions (0,3% del total).





El 43,1% dels matrimonis corresponents a les resolucions de separació o divorci no tenien fills (menors o majors dependents econòmicament). Aquest percentatge va ser similar al de l'any anterior, segons l'INE.





El 45,1% tenien només fills menors d'edat, el 5,1% només fills majors d'edat dependents econòmicament i el 6,7% fills menors d'edat i majors dependents econòmicament. El 25,4% tenia un sol fill (menor o major dependent econòmicament).





En el 57,3% dels casos de divorci i separació dels cònjuges de diferent sexe es va assignar una pensió alimentària (57,0% l'any anterior). En el 68,0%, el pagament de la pensió alimentària va correspondre al pare (71,0% el 2017), en el 4,4% a la mare (4,5% l'any anterior) i en el 27,6% a ambdós cònjuges (24,5% el 2017).





Per la seva banda, en els divorcis i separacions entre cònjuges del mateix sexe es va assignar una pensió alimentària en el 24,5% dels casos.