Demana el divorci perquè el seu marit és "massa amable amb ella i això li preocupa"

Quants divorcis hi ha en un dia? Per quins motius succeeixen? Segur que hi ha una infinitat de raons per les quals les parelles decideixen renunciar als seus matrimonis però, alguna vegada havíeu escoltat aquest motiu tan peculiar?





Agafin fort, perquè una dona de l'Emirat de Fujairah recentment va presentar una sol·licitud de divorci perquè el seu marit és 'massa amable amb ella i això li preocupa'.









Tal com publica el portal 'Excelsior', la dona de l'Emirat de Fujairah presentar la sol·licitud del divorci per aquest motiu, ja que en el seu matrimoni no ha tingut problemes com qualsevol altra parella i no discuteix en cap ocasió amb el seu marit, cosa que " el preocupa "ja que" és massa amable ".





La notícia, extreta del diari local 'Khaleej Times', explica que a la dona no li agrada que cuini i preferiria tenir una baralla real i no una vida plena d'obediència i regals diaris. Per a gustos, els colors.





L'HOME ES VA JUSTIFICAR AFIRMANT QUE "NO HAVIA FET RES DOLENT"





El marit, en saber que la seva dona volia divorciar-se, va explicar que mai ha fet res dolent i que simplement pretén ser el marit perfecte. El tribunal va demanar a la dona que retirés la demanda per donar temps a que la relació entre tots dos millori.