L'Ajuntament de Barcelona vol ampliar la taxa turística fins a un màxim de quatre euros

El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquest dilluns una proposta d'ERC que demana ampliar la taxa turística a la ciutat amb un recàrrec que gestioni el consistori, cosa que han donat suport al Govern municipal de BComú i PSC i els grups d'ERC i JxCat, i han rebutjat Cs, PP i BCN Canvi.









Per ampliar la taxa turística, l'Ajuntament requereix que l'aprovi el Parlament, per la qual cosa obriran una negociació amb la Generalitat perquè el traslladi a la Cambra catalana, ha explicat en declaracions als mitjans el regidor de Presidència i Pressupostos, Jordi Martí, al costat del de Turisme i Indústries Creatives, Xavier Marcé, a Miquel Puig (ERC) i Elsa Artadi (JxCat).





Martí ha dit que podria aplicar-se a partir del 2020 i ha demanat als partits que han assolit l'acord conjurar-se per aconseguir-ho, després del que ha recordat que ERC i JxCat governen a la Generalitat i tenen una àmplia representació parlamentària: "Aquest acord, que necessita altres acords, voldria que es llegís com un primer pas per a altres acords per a millorar les condicions de vida "dels ciutadans.





La proposta promoguda per ERC demana instar la Generalitat a traslladar al Parlament una proposta per modificar la llei de l'impost per incloure un recàrrec per a estades a Barcelona i desembarcament de creuers, que sigui d'un màxim de quatre euros, tot i que han descartat detallar la xifra , que haurà d'acordar el ple municipal.





Plantegen destinar la recaptació a millorar el control sobre els habitatges que destinen habitacions a usos turístics, a millorar a qualitat de vida dels veïns dels barris més afectats per la pressió turística i impulsar iniciatives que contribueixin a descongestionar el turisme.





Marcé ha demanat veure l'impost com una eina per millorar la ciutat, i ha rebutjat detallar xifres: "La quantitat és molt imprudent dir-la. Però de forma genèrica, ens sembla que si poguéssim situar-nos en una xifra que doblés l'actual seria molt bona possibilitat", encara que ha rebutjat fer multiplicacions senzilles i innecessàries.





Actualment la taxa oscil·la entre els 2,25 euros per als establiments de luxe i els 0,65 euros a Barcelona, en la qual l'any passat es van recaptar 30 milions d'euros amb l'impost -la meitat del total de Cataluny-, dels que 15 van ser gestionats per l'Ajuntament; si la recaptació de doblés, es recaptarien 60 a la ciutat, dels quals l'Ajuntament gestionaria 45 -el 100% del nou recàrrec de la taxa i la meitat de la taxa actual-.