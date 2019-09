Els comuns obvien el seu codi ètic en la contractació d'Inma Mayol per l'AMB

Barcelona en Comú ha fitxat Imma Mayol sense tenir en compte el compliment del seu propi codi ètic que diu en el seu article 3.6 que qualsevol "imputat per delictes relacionats amb la corrupció, la prevaricació amb ànim de lucre, el tràfic d'influències o enriquiment injust amb recursos públics..." ha de dimitir de tots els seus càrrecs. Però a Inma Mayol l'han fitxat per dirigir l'àrea d'Ecologia de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) malgrat tot.









Mayol està immersa actualment en una recerca judicial per la presumpta contaminació d'aigües que hauria dut a terme Emaya, una empresa pública de les Illes Balears on Maig tenia responsabilitats de gestió.





Mayol substituirà el destituït Joan Pinyol, executiu al qual va fitxar Eloi Badia, vicepresident de l'entitat metropolitana, perquè assumís la responsabilitat dels temes d'aigua. Però sembla ser que el passat 16 de setembre, el gerent va presentar -amb efectes d'1 d'octubre- la seva dimissió, tot i que la decisió coincideix en el temps amb una renovació parcial dels assessors d'Eloi Badia.





A més d'Ecologia, Pinyol també estava ara al capdavant de la direcció de serveis del cicle integral de l'aigua, que va quedar vacant just abans de les eleccions. I a l'AMB no hi ha previsions que es vagi a nomenar un nou responsable per a aquest àrea.





ESTÀ SENT INVESTIGADA PEL SEPRONA A UNA CAUSA SOTA SECRET DE SUMARI





Agents de la Guàrdia Civil en funció de policia judicial es van presentar el passat mes d'agost al domicili barceloní de l'exdiputada i exregidora de l'Ajuntament de Barcelona Imma Mayol per accedir al seu ordinador i telèfon mòbil.





El registre formava part de la investigació sobre la possible comissió d'un delicte mediambiental a les Balears per l'empresa pública Emaya, que segueix el Servei de Protecció de la Natura (Seprona) de l'institut armat. L'operació que continua oberta, i amb actuacions sota secret per ordre d'un jutjat d'instrucció número 2 de Palma de Mallorca.





La investigació parteix d'una denúncia interposada el setembre del 2018, després de la polèmica sorgida arran dels freqüents tancaments de platges de Palma durant l'estiu cada vegada que plovia i es barrejaven aigües pluvials i brutes al mar.





El cas podria derivar en una investigació a la conselleria de Medi Ambient del Govern balear, ja que des del sector nàutic s'ha denunciat també la seva inacció davant els abocaments i pel fet de no haver obert mai cap expedient a Emaya.





Des del 2015 i fins a l'abril passat, Mayol va ocupar el lloc de gerent de l'empresa pública municipal Emaya de Palma de Mallorca que gestiona els serveis d'aigües, neteja, clavegueram i residus de la capital balear, que és la ciutat d'origen de Mayol.





Emaya, amb 114 milions d'euros de pressupost, és una de les societats públiques més grans de les Balears i en els últims quatre anys ha estat feu de dirigents ecosoberanistas de Més, partit que es va repartir el govern municipal amb els socialistes balears en l'anterior legislatura . En el seu dia Mayol no va voler fer declaracions a la premsa, tot i que es coneix que la investigació també afecta l'expresidenta d'Emaya, Neus Truyol, i a diversos directius i tècnics de la signatura.





No és la primera vegada que aquesta empresa municipal és investigada Emaya ja que ha estat objecte en el passat d'altres denúncies per suposats casos d'endollisme i irregularitats.





EL CURRÍCULUM DE MAYOL ABANS D'ATERRAR A LA AMB





Nascuda a Palma el febrer de 1958, va estar afiliada al Partit Comunista de les Illes Balears entre 1976 i 1978 i al Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) des de 1978. Pertany a Iniciativa per Catalunya (IC) des de la seva fundació.





Vinculada al moviment feminista com a diputada al parlament de Catalunya entre 1992 i 1999 va ser membre de les comissions parlamentàries de Política Social, Control de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i de les seves empreses filials, a més de les de Seguiment del procés d'Equiparació entre homes i Dones, entre d'altres.









Entre 2011 i 2012 va ser professora associada de la UIB impartint l'assignatura de Pedagogia Ambiental. Al setembre de 2013 va ser nomenada directora general de la Fundació Esplai.





Al juliol de 2015 es va anunciar que la històrica Imma Mayol Beltrán seria la nova gerent de l'Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram (Emaya), després de la seva dilatada experiència en la gestió mediambiental a l'Ajuntament de Barcelona, en la qual entre 1999 i 2011 va ser tinent d'alcalde de Salut pública i Medi Ambient i presidenta de la comissió de Sostenibilitat i Ecologia Urbana. Fou considerat llavors com el fitxatge estrella del govern de Cort amb l'objectiu de millorar la gestió de l'empresa pública d'aigües i neteja.





Mayol va ser contactada per la presidenta d'Emaya Neus Truyol, qui buscava professionals de prestigi per ocupar la gerència de l'empresa i es preveia que el seu contracte seria per a quatre anys, que no ha arribat a completar en ser contrada per Ada Colau per l'AMB.





UNA VIDA POLÍTICA PLAGADA DE POLÈMIQUES





Però aquest no és l'únic cas polèmic en què Mayol s'ha vist embolicada ja que al març de 2009, Alberto Fernández llavors portaveu del grup municipal del PP a Barcelona, va titllar d 'un "autèntic malbaratament i una immoralitat" els 51.642 euros que llavors responsable de Medi Ambient, Imma Mayol, va gastar en estudiar les cotorres de la ciutat.





I és que al llarg de la seva carrera política Mayol ha rebut no poques crítiques per decisions que van provocar el rebuig d'associacions de veïns i altres col·lectius ciutadans, com l'obertura el 2004 de narcosales per a drogodependents al barri barceloní de Drassanes. El 2007 es va declarar «més a prop d'un okupa que d'un especulador», manifestacions que van comportar el rebuig de diversos moviments antisistema que van airejar el salari i corresponent nivell de vida de la regidora i la seva parella Joan Saura, president d'Iniciativa per Catalunya Verds.