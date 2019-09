Miguel Carballeda: "És imprescindible el compromís del Govern amb els més desfavorits"

El president del Comitè Paralímpic Espanyol (CPE), Miguel Carballeda, ha recordat al Govern la seva responsabilitat amb "els més desafavorits" per ajudar en el progrés de les persones amb discapacitat i prestar especial atenció a "les baules més febles de la cadena", mentre que creu que en els Jocs de Tòquio s'obtindran resultats "semblants" als de fa quatre anys a Río de Janeiro (Brasil).





"És imprescindible aquest compromís del Govern amb els desfavorits. Els governs han de treballar per a tots els ciutadans, però han de fer-ho especialment amb les baules més febles per completar la cadena," va assenyalar Carballeda aquest dilluns en els Esmorzars Esportius d'Europa Press patrocinats per Repsol, Loteries i Apostes de l'Estat, i Liberbank.













El dirigent ha recalcat la "màxima responsabilitat" de les persones que reben el vot dels ciutadans i l'oportunitat que suposa estar en una democràcia per poder superar qüestions "gens bones" com les "barreres mentals" que impedeixen que les persones discapacitades puguin ser "iguals als altres".





Carballeda va estar acompanyat per tres medallistes paralímpics com la nedadora Teresa Perales, el ciclista Ricardo Ten i l'atleta Gerard Descarrega, als quals va posar com a exemple que "val la pena" treballar en l'esport paralímpic.





"A Tòquio estarem en medalles molt semblant a Río (31). Ens preocupa la renovació de l'equip, però ve gent molt jove per baix que ens estan sorprenent ja i gràcies als programes amb les promeses en atletisme (Liberty Seguros), ciclisme (Cofidis) i natació (AXA) estem aconseguint nous valors", ha afegit.





Carballeda va donar les gràcies al CSD, a RTVE, que els ha tractat "sempre molt bé", i, sobretot, a la Casa Reial, present en aquesta trobada a través de SAR la Infanta Elena, presidenta d'Honor del CPE, per estar "sempre" donant-los suport.





A més, ha demanat que "tant de bo" surti com més aviat millor la nova Llei de l'Esport, paralitzada per la manca de Govern i en la qual han "atès amb una gran exquisidesa" les seves peticions. "Estem encantats d'haver situat les necessitats del futur, sobretot en la igualtat d'oportunitats perquè després de guanyar una medalla se'ls tracti igual perquè necessiten d'aquesta copet d'un compte amb algun zero. És més costós viure amb una discapacitat", va remarcar, referint-se al "handicap" de la poca pràctica a Espanya d'esport amb discapacitat. "Hem d'avançar en accessibilitat i millorar en formadors", ha advertit.





Després de referir a Barcelona'92 com "el temple" de l'esport amb discapacitat i on es va poder fer alguna cosa "únic" que va canviar "la vida i la manera de ser de la ciutadania", no es va oblidar del somni olímpic i paralímpic de Madrid -Carballeda es va implicar en les tres candidatures de la ciutat.





"Madrid se'ls mereixia i crec que està en condicions de plantejar-se una altra candidatura quan vulgui, s'atreveixi i quan els representants polítics es posin d'acord en que Madrid s'ho mereix. Uns Jocs canvien la vida de tots, dels que no tenen i dels que té discapacitat", va assegurar el president també de l'ONCE.