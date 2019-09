Els Mossos d'Esquadra han activat a tots els seus antiavalots de la Brigada Mòbil (Brimo) i l'Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro) de cara a les mobilitzacions que hi pugui haver en el segon aniversari de l'1-O aquest dimarts, segons ha traslladat la Prefectura del cos als sindicats en una reunió aquest dilluns a la tarda.









Fonts sindicals han informat que els agents de la Brimo s'activen a partir de l'1-O amb set dies de treball i set dies de descans en què hauran d'estar de guàrdia, el que implica que els poden trucar en qualsevol moment.





En el cas de la Arro, la seva activació l'1-O és de nivell 3 --el màxim--, i el proper dilluns 7 d'octubre tindran un horari especial per tenir més agents disponibles.





L'activació i afectació d'altres unitats es decidirà en funció dels diferents escenaris que es vagin produint a partir del segon aniversari del referèndum i arran de la resposta a la sentència del Tribunal Suprem (TS) sobre el procés sobiranista.





Els Mossos sí que tenen previst coordinar-se amb la resta de Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat a partir de la decisió judicial i s'establirà una sala de coordinació conjunta, segons fonts sindicals.





RECLAMACIONS SINDICALS





El portaveu del sindicat USPAC, Francesc Vidal, ha destacat en declaracions que si celebra que els agents de la Brimo seran compensats per les guàrdies, en el cas d'agents d'altres unitats "no es compensarà el seu esforç", de manera que l'organització sindical ha demanat tenir en compte a tota la plantilla.





En un comunicat, el sindicat Sap-Fepol ha qualificat de "presa de pèl" i atemptat a la negociació col·lectiva les noves modificacions i ha advertit que els agents de la Arro estan en una situació límit.





En declaracions, el portaveu del SME, Nacho Álvarez, també ha lamentat que no es compensi a tots els agents per l'esforç, ha recordat que els Mossos tenen pendent aconseguir un acord laboral equiparable al de Bombers de la Generalitat, i ha advertit que el cos policial ja va donar "el do de pit" a la tardor de 2017 i que aquest any pot ser que no respongui igual, segons ha assegurat que es palpa en l'ambient del cos autonòmic.