Un dels CDR confessa que Torra coneixia els plans violents

Un dels integrants de l'autodenominat Equip de Resposta Tàctica (ERT), la facció suposadament violenta dels Comitès de Defensa de la República (CDR), va confessar davant del jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castelló dijous passat que li van dir que el president de la Generalitat, Quim Torra, coneixia els plans del grup per entrar al Parlament.









Així han confirmat fonts jurídiques, que destaquen que tot i que els investigadors tenien "indicis" d'aquest extrem des de fa "diversos mesos" es tracta en tot cas de manifestacions de referència la comprovació comporta dificultat. Un fet d'aquesta transcendència, segons les mateixes fonts, ha de ser provat perquè pot tenir recorregut jurídic en la causa.





La dada va ser aportat, segons han confirmat les mateixes fonts, per Ferran Jolis, un dels dos acusats que van admetre davant el titular del Jutjat Central d'Instrucció número 6 part dels fets que se'ls imputen i que de moment constitueixen presumptes delictes de pertinença a organització criminal, conspiració per cometre estralls i tinença i fabricació d'explosius.





A més d'aquest presumpte coneixement per Torra dels plans del grup, el CDR havia reconegut davant del jutge Manuel García-Castelló i el fiscal Miguel Ángel Carballo la compra de material explosiu i la realització de proves.





El pla, segons ha publicat 'El Confidencial', era ocupar la seu parlamentària durant cinc dies i en aquest termini buscar que el propi Torra o l'expresident Carles Puigdemont declarés la independència unilateral, com a colofó a una escalada de violència amb atacs coordinats a infraestructures bàsiques. "A mi em diuen que Torra ho sabia", ha assegurat digital que va confessar un dels CDR davant del jutge.





En l'acte de presó el jutge ha apuntat que el grup --van ser detingudes nou persones, encara que dos van quedar en llibertat-- tenia un pla traçat per instaurar la república catalana per qualsevol via, inclosa la violència. Als arrestats se'ls ha confiscat precursors d'explosius i anotacions sobre instal·lacions públiques, dependències policials i infraestructures crítiques.

Estan a la presó per delictes de terrorisme, tinença d'explosius i conspiració per causar estralls.