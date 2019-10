La repetició d'eleccions rebaixa un 30 per cent les subvencions

La repetició de les eleccions generals del proper 10 de novembre comportarà una rebaixa del 30% en les subvencions als partits polítics, als quals l'Estat abonarà aquesta vegada 14.817,35 euros per cada escó del Congrés i del Senat, en lloc dels 21.167,64 euros que es van pagar a l'abril.





Segons recorda el Ministeri d'Hisenda a l'ordre ministerial que fixa les quantitats de les subvencions electorals, els comicis del 10 de novembre es regeixen per la disposició de la LOREG per a casos de repetició d'eleccions per falta d'investidura i comporten una reducció tant de les subvencions com del límit de despesa que han de complir els partits.





6.000 EUROS MENYS PER DIPUTAT QUE A L'ABRIL





En concret, en el cas de la subvenció per vot i escó obtingut s'aplica una reducció del 30 per cent. Així, per cada escó al Congrés i el Senat es pagarà un total de 14.817,35 euros, 6.350,29 euros menys que en els comicis del passat mes d'abril, quan es van abonar 21.167,64 euros per cada butaca al Parlament.





Així mateix, per cada vot obtingut per al Congrés, sempre que s'hagi obtingut representació parlamentària, s'abonaran 57 cèntims d'euro i no els 81 cèntims d'ara fa cinc mesos. Igualment, per cada papereta al Senat la subvenció serà de 22 cèntims, 10 cèntims menys que el 28 d'abril.





La rebaixa augmenta al 50% pel que fa al límit de despesa dels partits, més quan la campanya només durarà vuit dies i no els 15 habituals. En concret, el límit de despesa serà l'equivalent a multiplicar per 19 cèntims el nombre d'habitants corresponent a les poblacions de dret de les circumscripcions on presenti les seves candidatures cada partits o coalició (a l'abril va ser de 37 cèntims).





Per als partits i coalicions que es presenten en totes les províncies, aquest límit de despesa rondarà els set milions d'euros, quan en les eleccions generals d'abril podien gastar fins 13,7 milions.





L'únic que no varia respecte als comicis d'abril és la subvenció per despeses d'enviament directe, per la qual l'Estat abonarà als partits 21 cèntims per elector en cadascuna de les circumscripcions en què hagi presentat llista al Congrés i al Senat, sempre que després aconsegueixi formar grup parlamentari propi en una o altra càmera.







Aquesta quantitat és tres cèntims superior a l'abonada en 2016 però un cèntim inferior a la de 2011. En la repetició electoral de 2016, el PSOE sí que va demanar a la taula de partits retallar a 15 cèntims aquesta subvenció al 'mailing', per tal de rebaixar el despeses electoral, però el PP, que llavors era al Govern, va preferir deixar-ho com estava.





Per a aquests comicis, tant Ciutadans com Podem han tornat a reclamar un enviament conjunt de propaganda, però, igual que fa cinc mesos, els partits majoritaris l'han tornat a rebutjar.