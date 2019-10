Confirmada la sanció a Echenique per contractació irregular del seu assistent

El secretari d'Acció de Govern de Podem, Pablo Echenique, recorrerà la decisió del Tribunal Superior de Justícia d'Aragó (TSJA) que desestima el seu recurs contra la sanció imposada per la Tresoreria General de la Seguretat Social per la contractació irregular de la seva assistent personal.









En una sentència del passat 27 de setembre, la Sala del Social del TSJA desestima els motius d'impugnació presentats per Echenique contra la sentència del Jutjat del Social nombre 2 de Saragossa que el passat mes de gener i reitera l'existència d'una relació laboral entre el polític i el seu assistent.





El secretari d'Acció de Govern de Podem ha anunciat que recorrerà la sentència al considerar-lo "injust" i ha està disposat a arribar "fins on faci falta". Ho fa, segons fonts de l'equip d'Echenique, perquè "qualsevol ciutadà té dret a defensar-se contra sancions que consideri injustes" però també en defensa de "milers de famílies de dependents a Espanya que es troben en la mateixa situació".





"Seria injust que una sentència ferma obrís la porta a sancionar totes elles per fer una mica de sentit comú i que avala la pròpia llei de dependència", al·leguen les fonts consultades, que incideixen que el mateix "obre la porta a sancionar injustament" milers de famílies en aquestes circumstàncies i que "quedarien en una situació d'enorme indefensió i inseguretat jurídica".





En aquest sentit, considera que la decisió es torna a basar "en la mateixa premissa falsa que s'arrossega des del principi", que la prestació de serveis a un particular durant menys d'una hora al dia i no tots els dies "és per força una relació treballador-empresa o treballador-empresari ".





"El mateix sentit comú indica que això no se sosté, ja que, si fos així, tothom hauria de contractar laboralment els fisioterapeutes, els massatgistes o els professors particulars de matemàtiques que presten servei a domicili de manera intermitent però més o menys regular i aquests haurien de signar un contracte laboral amb cadascun dels seus clients simultàniament", exemplifiquen les fonts consultades.





Com ja va fer durant tot el procés, Echenique defensa que es tracta d'una relació entre un autònom i un client i, en tot cas, recorda que l'obligació de tributar i de cotitzar és del cuidador professional i no de la persona dependent, recorden, per la qual cosa es conclou "que la sanció administrativa seria nul·la per no tenir de base".