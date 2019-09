Malestar a Podem contra Iglesias i Echenique pel fracàs de les negociacions amb el PSOE

La falta d'acord entre PSOE i Unides Podem perquè la formació morada doni suport a la investidura del socialista Pedro Sánchez com a president del Govern central ha provocat serioses discrepàncies en el si de Podem.









Són diversos els dirigents podemites que han mostrat les seves discrepàncies amb Pablo Iglesias i amb Pablo Echenique per la marxa de les negociacions, ja que són partidaris de donar suport a un govern del PSOE encara Podem no en formi part d'ell, amb l'objectiu de no repetir eleccions a novembre i aconseguir un govern estable.





Després de l'últim intent ahir a la nit d'acostar postures, la nova reunió dels equips negociadors dels dos partits va finalitzar sense avanços. Això va fer que els crítics d'Unides Podem es rebel·lessin contra la cúpula de la formació.





Fonts internes subratllen que des d'Andalusia, Galícia i Catalunya, s'han produït les crítiques més fortes.





Per contra, des Unides Podem es justifiquen dient que des del PSOE no s'han mogut de la seva postura i, una negociació, asseguren, implica això, cedir en algun punt.





Des del PSOE rebutgen un govern de coalició i només accepten governar en solitari amb acord programàtic de Podem.