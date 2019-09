Sánchez i Iglesias entren en la setmana clau per evitar eleccions

Pedro Sánchez i Pablo Iglesias han arribat a la setmana clau per evitar repetició d'eleccions però donades les declaracions dels últims dies cada vegada sembla més llunyana la possibilitat d'arribar a un pacte.









A la reunió de dijous, els equips negociadors de PSOE i Unides Podem van fer entre pocs i cap avanç ja que de moment no hi ha proposta sobre la taula per part de les dues formacions.





Si no hi ha govern de coalició i els d'Iglesias no donen suport a la investidura de Sánchez, tot apunta a comicis al novembre.





No obstant això, encara queda una setmana clau per acostar posicions i els partits polítics no han tirat la tovallola.





De fet, les confluències d'Unides Podem pressionen perquè hi hagi govern socialista i així evitar unes eleccions que obtinguin uns resultats pràcticament idèntics, i el que és més important, no se li dóna a la dreta la possibilitat de ser més forts en les urnes.





La vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, ha confirmat que des de dijous no hi ha hagut contacte amb els de la formació morada, de manera que les esquerdes continuen obertes.





Les converses poden seguir fins al 23 de setembre, dia límit perquè el Rei dissolgui les Corts i es convoquin eleccions.