L'independentisme crida a la "desobediència civil pacífica"

Representants de la societat civil catalana al costat de membres d'Òmnium, ANC, JxCat, ERC i la CUP han cridat la ciutadania a respondre a la sentència del judici del 1-O si és condemnatòria "des de la lluita no violenta i la desobediència civil pacífica".













Ho han dit aquest dimarts el periodista Martí Anglada, la historiadora Anna Sallés i l'exdiputat de la CUP David Fernàndez, en un acte convocat per Òmnium Cultural, l'ANC, ERC, JxCat i la CUP en els Jardins de la Sedeta, al qual han acudit representants d'entitats i actors de la societat civil pel segon aniversari del 1-O.





Aquest acte per a presentar el marc unitari de mobilitzacions representa la primera foto d'unitat d'aquests partits independentistes i entitats sobiranistes davant la resposta a la sentència del Tribunal Suprem (TS) dels dirigents independentistes presos.





"La sentència condemnatòria als líders polítics i socials del país suposarà el major atac als nostres drets fonamentals. I per tant, avui fem una crida al conjunt de la ciutadania a respondre de manera massiva des de la lluita no-violenta i la desobediència civil", ha dit Fernàndez.





A més, ha indicat que la resposta ha de ser "massiva i el màxim plural" com ho van ser les votacions del 1-O, que ha definit com una jornada de participació plural i transversal, i ha subratllat que la resposta a la sentència, que augura injusta, interpel·la a tots els ciutadans, segons ell.





"Qualsevol sentència que no sigui absolutòria, la considerarem injusta", ha advertit Anglada, que ha afirmat que el 20 de setembre i l'1 d'octubre de 2017 els catalans van exercir drets fonamentals com el dret a la manifestació, a l'autodeterminació i a la participació política.





En aquest sentit, ha insistit que les acusacions de rebel·lió i sedició sobre les quals s'ha constituït el judici del 1-O són "falses, i només es poden entendre des d'una lògica autoritària de repressió política".





MOVIMENT PACÍFIC





Sallés ha assegurat que la repressió no aconseguirà parar ni destruir un moviment pacífic i democràtic com l'independentisme, i ha dit que el judici en el Tribunal Suprem "és només la punta de l'iceberg d'una escalada repressiva que afecta a desenes de ciutadans".





"La repressió ni comença ni acaba amb aquest judici. Es tracta d'una causa general contra tot un moviment polític i democràtic amb l'únic objectiu de parar-lo i d'intentar destruir-lo ara que cada vegada és més massiu i majoritari", ha defensat Sallés, que ha dit que la situació actual dificulta una solució democràtica al conflicte polític.





El segon aniversari dels fets l'1 d'octubre de 2017 rememorant el referèndum il·legal té el seu punt de mira en la imminent sentència del procés que està previst que dicti el Tribunal Suprem.













Les accions preparades per a aquesta jornada suposen també un assaig sobre com pot ser la resposta ciutadana un cop se sàpiga què passa amb els polítics presos que porten més d'un any a la presó provisional.





CDR





Unes 150 persones convocades pels CDR s'han concentrat davant de la Subdelegació del Govern a Girona. La policia catalana ha indicat que els concentrats han arribat a aquest punt a les 9 hores, han fet una assemblea i preveuen quedar-se fins l'hora de dinar, sense que s'hagi produït cap aldarull.





Aquesta concentració davant de la Subdelegació s'ha produït després de la manifestació convocada pels CDR a les 6 hores a la plaça de Catalunya de la ciutat gironina, que ha reunit unes 150 persones i en la qual els Mossos d'Esquadra han identificat a una persona per llançar pintura a la línia policial.





Els Mossos d'Esquadra han identificat una persona a la manifestació de Girona per llançar pintura a la línia policial.





Durant el recorregut de la manifestació, els manifestants han portat pots amb fum i han bolcat algun contenidor al seu pas.





METRO





Com a mesura de prevenció, els Mossos d'Esquadra han tancat a primera hora els accessos a la parada de metro de Sants Estació Barcelona, però els ha tornat a obrir.





S'havien tancat accessos a la parada Sants Estació des de les 7.30 aproximadament fins a les 8.45 hores, i només s'ha pogut accedir a les línies del metro de Barcelona per l'entrada a la plaça dels Països Catalans de l'L3, parada mitjançant la qual es podia arribar a la L5.