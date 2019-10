El segon aniversari dels fets de l'1 d'octubre de 2017 té en el seu punt de mira la imminent sentència del procés que està previst que dicti el Tribunal Suprem en pocs dies.





Segurament per això la manifestació d'aquest dimarts organitzada per l'ANC s'ha quedat molt lluny de l'esperada tant per propis com aliens: la convocatòria ha reunit 18.000 persones segons la Guàrdia Urbana i 50.000 segons la ANC.





La marxa, organitzada per la ANC, ha començat a les 19 hores en la plaça de Catalunya i ha continuat pel Passeig de Gràcia en direcció a la seu de la Comissió Europea en la capital catalana.





Després de passar per la seu de la Comissió Europea, la mobilització ha girat pel carrer Provença en direcció Pau Claris i ha descendit pel carrer Roger de Llúria, on ha parat davant la Delegació del Govern.





En aquest punt alguns manifestants també s'han detingut i han cremat un taüt de cartó amb la inscripció "democràcia" i il·lustracions de representants de Vox, PP, PSOE, la Casa Real i el Tribunal Constitucional.





En la capçalera de la manifestació s'ha disposat una pancarta amb el lema 'El vam fer i el vam guanyar' al costat d'una urna del referèndum. Els participants també han corejat altres consignes com a 'Llibertat presos polítics' i 'Fora les forces d'ocupació'.





INCIDENT AMB UNA PERIODISTA





En el transcurs de la manifestació, els assistents han increpat a reporters de televisions estatals amb el crit 'Premsa espanyola manipuladora' i en acabar, davant l'institut, alguns manifestants han llançat líquid a una periodista de Telecinco que estava informant davant la cambra.





Aquest episodi ha generat tensió entre els propis manifestants, que han tractat d'aïllar a una de les persones que increpava a la periodista.













Tanmateix, a banda d'altercats restringits a Girona --on unes 150 persones convocades pels CDR s'han concentrat davant de la Subdelegació del Govern-- i en les proximitats de l'estació de Sants, no s'ha constatat cap incident arreu del territori, malgrat que totes les unitats d'agents antidisturbis dels Mossos estaven preparedes per actuar.



Aquesta concentració davant de la Subdelegació s'ha produït després de la manifestació convocada pels CDR a les 6 hores a la plaça de Catalunya de la ciutat gironina, que ha reunit unes 150 persones i en la qual els Mossos d'Esquadra han identificat a una persona per llançar pintura a la línia policial.





Els Mossos d'Esquadra han identificat una persona a la manifestació de Girona per llançar pintura a la línia policial.





MANIFESTACIÓ UNITÀRIA PEL MATÍ





Pel matí, representants de la societat civil catalana al costat de membres d'Òmnium, ANC, JxCat, ERC i la CUP han cridat la ciutadania a respondre a la sentència del judici del 1-O si és condemnatòria "des de la lluita no violenta i la desobediència civil pacífica".









El periodista Martí Anglada, la historiadora Anna Sallés i l'exdiputat de la CUP David Fernàndez, en un acte convocat per Òmnium Cultural, l'ANC, ERC, JxCat i la CUP en els Jardins de la Sedeta, al qual han acudit representants d'entitats i actors de la societat civil pel segon aniversari del 1-O.





Aquest acte per a presentar el marc unitari de mobilitzacions representa la primera foto d'unitat d'aquests partits independentistes i entitats sobiranistes davant la resposta a la sentència del Tribunal Suprem (TS) dels dirigents independentistes presos.





"La sentència condemnatòria als líders polítics i socials del país suposarà el major atac als nostres drets fonamentals. I per tant, avui fem una crida al conjunt de la ciutadania a respondre de manera massiva des de la lluita no-violenta i la desobediència civil", ha dit Fernàndez.





MOVIMENT PACÍFIC





Sallés ha assegurat que la repressió no aconseguirà parar ni destruir un moviment pacífic i democràtic com l'independentisme, i ha dit que el judici en el Tribunal Suprem "és només la punta de l'iceberg d'una escalada repressiva que afecta a desenes de ciutadans".





"La repressió ni comença ni acaba amb aquest judici. Es tracta d'una causa general contra tot un moviment polític i democràtic amb l'únic objectiu de parar-lo i d'intentar destruir-lo ara que cada vegada és més massiu i majoritari", ha defensat Sallés, que ha dit que la situació actual dificulta una solució democràtica al conflicte polític.