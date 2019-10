El cas Bankia queda vist per a sentència

El judici per la sortida a borsa de Bankia el juliol de 2011 que se celebra a l'Audiència Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) ha quedat vist per a sentència aquest dimarts, després 74 sessions de judici oral al llarg de més de deu mesos de procediment.





L'última sessió ha començat amb l'exposició de conclusions finals de la defensa de BFA, que ha donat pas al torn d'última paraula per part de les acusacions.









L'únic acusat que ha decidit exercir aquest dret ha estat l'expresident de Bankia, Rodrigo Rato, que ha demanat la seva absolució i ha ressaltat que totes les decisions que van prendre els administradors de l'entitat van ser contrastades amb les opinions del Banc d'Espanya i van tenir el únic objectiu de defensar el "millor interès" per als accionistes de BFA i Bankia, primer les caixes i després els inversors privats.





En la seva opinió, ha quedat testificat durant els cinc anys d'instrucció i deu mesos de judici oral que BFA i Bankia eren "entitats financeres complexes organitzades segons els més alts estàndards bancaris que en cap moment van ser criticades pel regulador i el supervisor".





"Els nostres professionals eren els millors del mercat i comptaven constantment amb l'assessorament de les millors firmes financeres del món", ha destacat Rato, que ha recordat que totes les seves decisions "van ser contrastades amb les opinions que sobre els mateixos temes tenia el supervisor".





Així mateix, Rato considera provat que des de la constitució del Sistema Intitucional de Protecció (SIP) que va donar lloc al grup BFA-Bankia fins a la seva sortida i l'arribada del nou equip gestor de José Ignacio Goirigolzarri al maig de 2012 Bankia va superar tres tests d'estrès de l'EBA i van tenir lloc tres canvis reguladors a Espanya, tots ells "aplicats de manera correcta segons l'opinió del regulador".





Rodrigo Rato ha finalitzat la seva intervenció al·ludint a la declaració de Goirigolzarri durant el plenari i també davant la junta general, la CNMV, el Banc d'Espanya i el mercat quan va sol·licitar els ajuts públics per a Bankia.





"Tots som conscients que la raó per la qual s'ha produït aquest judici són les decisions preses pel consell d'administració que ens va substituir i que va sol·licitar ajuts públics (...). Va dir que les prenia per raons de futur i no de passat, i en base a canvis en estimacions i canvis reguladors de futur. Tenia tota la raó, perquè la crisi financera va ser molt pitjor en 2012, 2013 i 2014, fins al punt que avui, el 2019, Bankia, en relació al seu balanç, val menys que quan va sortir a borsa, i per això demano l'absolució", ha declarat Rato.