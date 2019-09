La Fiscalia es mostra implacable amb l'"estafa conscient" del cas Bankia

La Fiscalia Anticorrupció ha finalitzat l'exposició de les seves conclusions finals afirmant que crear Bankia no va ser un error empresarial, sinó una estafa conscient impulsada pels acusats per mantenir els seus llocs i privilegis.









El judici per la sortida a borsa de Bankia el juliol de 2011 que se celebra a l'Audiència Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) ha continuat aquest dilluns amb la presentació de les conclusions finals per part de la fiscal Carmen Launa, que ha culminat aquesta tarda després de gairebé 22 hores declarant.





El Ministeri Públic, que en el seu escrit final va ampliar la seva acusació i va afegir el delicte de falsedat comptable pels comptes l'entitat i la seva matriu de l'exercici 2011, però va decidir absoldre penalment a les persones jurídiques Bankia, BFA i Deloitte, ha qualificat el 'cas Bankia' com "una de les majors estafes conegudes a Espanya per la seva quantia, nombre de perjudicats i impacte en l'economia".





"En aquest judici no s'han valorat errors de gestió empresarial perquè no són la nostra comesa, s'ha jutjat una de les majors estafes en la qual es van volatilitzar els estalvis de milions de persones i es va produir el major rescat financer de la nostra història", ha sentenciat Launa davant la secció quarta de la sala penal.





Anticorrupció ha subratllat que totes les actuacions objecte del plenari i d'exposició durant tots aquests mesos --el procediment es va iniciar al novembre de 2018--, com treure a Borsa a una entitat amb una sobrevaloració fictícia, la imponent campanya de publicitat per atreure inversors o mantenir la ficció de la viabilitat de la matriu després de sortir al mercat, no poden considerar errors empresarials.





En aquest sentit, ha assegurat que tot va ser una tàctica dels gestors per mantenir els seus llocs i privilegis, pel que ha sol·licitat que el Tribunal s'aculli al seu escrit de conclusions, que ha descrit com "justes i proporcionades a la gravetat dels fets i a la participació de cada un dels acusats".