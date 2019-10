Sánchez critica que l'independentisme parli de drets humans sense condemnar la violència dels CDR

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, ha criticat aquest dimarts que l'independentisme vagi pel món "donant lliçons de democràcia i drets humans" i no condemni de manera rotunda la violència quan aquesta procedeix de membres dels Comitès de Defensa de la República.





Així ho ha exposat en un míting de precampanya al Teatre de les Cantons de Saragossa, on s'ha omplert l'aforament de 600 persones, i altres 400, segons els organitzadors, s'han quedat fora.









Sánchez també s'ha referit a la denúncia que sol fer l'independentisme quan presenta a Espanya com "un país opressor, gairebé com una dictadura" per treure pit que el seu Govern va a exhumar a Francisco Franco del Valle de los Caídos, el que ha desencadenat els aplaudiments de l'auditori que l'escoltava, entre els quals hi havia el president d'Aragó, Javier Lambán, que havia acompanyat a Sánchez aquest migdia en un altre míting a Osca.





El president ha instat a l'independentisme al fet que comenci a parlar de "convivència" després d'una dècada en la que no ha parlat d'una altra cosa que no fos la independència. Però sobretot, li ha urgit al fet que "no jugui amb foc" perquè el Govern respondrà amb proporcionalitat a "qualsevol intent de fallida unilateral" de la legalitat.





El líder del PSOE, que s'ha compromès a visitar aviat Terol, ha compartit la seva sorpresa en comprovar com alguns mitjans de comunicació s'han sorprès de la defensa que el seu partit està fent d'Espanya, quan precisament aquesta formació és l'única que en els seus 140 anys d'existència ha conservat en les seves sigles la e d'espanyol.





A tots els militants, simpatitzants i ciutadans que van confiar en el PSOE el passat 28 d'abril (un total de 7,5 milions de persones) Sánchez els ha pregat que facin "un esforç més" el proper 10 de novembre perquè el que està en joc és que hi pugui haver per fi un Govern o que continuï el bloqueig.





Perquè Espanya es doti d'un Govern estable, capaç de donar resposta als reptes que té per davant el país, Sánchez ha presentat al PSOE com l'única opció que pot garantir-ho. La resta d'opcions polítiques, ha dit, només portaran més bloqueig.





Des del punt de vista de Sánchez, és "incomprensible" portar "tants mesos encallats en el bloqueig" amb reptes tan importants als quals fer front com la reacció a la sentència del 'procés', la desacceleració econòmica mundial o el Brexit, però també altres com la despoblació de l'Espanya interior.





En aquest sentit, Sánchez s'ha compromès amb una "finançament just" amb els territoris que més pateixen la despoblació i la dispersió de les seves poblacions.