Sánchez: "El 155 el pot aplicar un Govern en funcions sense problemes"

El president del Govern central, Pedro Sánchez, no vol arribar a l'"extrem" d'haver d'aplicar l'article 155 a Catalunya, però ha aclarit que, si es veu obligat a això, el durà a terme: "El 155 es pot aplicar en funcions sense problemes, ho hem estudiat i no hi hauria cap problema constitucional", ha sentenciat.













D'antuvi, el Govern es disposa a impugnar les resolucions que la majoria independentista del Parlament va aprovar la setmana passada demanant la sortida de la Guàrdia Civil de Catalunya, una resposta institucional a la sentència del procés independentista i un acord per l'amnistia i l'autodeterminació.





Segons ha anunciat en una entrevista a la Cadena Ser, el Govern enviarà un "requeriment" a la Mesa del Parlament per estar promovent un tipus de resolucions polítiques que aprofundeixen en la "fractura" de la societat catalana.





Sánchez ha demanat als independentistes que deixin de jugar amb foc i es desmarquin condemnant amb rotunditat qualsevol indici de violència perquè en el moment en què se situen fora de la legalitat seu Govern no dubtarà a adoptar "mesures extraordinàries".





En aquest sentit, ha admès la gravetat de veure el president de la Generalitat, Quim Torra, "emparar" algunes de les actuacions de membres dels CDR que han portat a la seva detenció per part de les forces de seguretat de l'Estat. "Això ens ha semblat greu. No amenacem, advertim", ha dit Sánchez.





Ara bé, ha explicat que si en les pròximes setmanes o mesos el seu Govern es veu obligat a adoptar mesures extraordinàries en aplicació del principi de "fermesa democràtica", buscarà la "unitat" dels partits i de garantir que la resposta sigui proporcional al fet que la provoca. "No som un Govern que vulgui exagerar la situació ni tirar més gasolina al foc", ha precisat.





Sánchez ha explicat que el seu Executiu ha estudiat si estant en funcions podria proposar l'aplicació del 155 a Catalunya i la resposta obtinguda és que no hi hauria cap problema de constitucionalitat ni proporcionalitat perquè el Senat, a través de la Diputació Permanent, manté "plenes capacitats".





"Si l'autogovern de Catalunya se situa fora de la legalitat el Govern té l'obligació de restituir aquest autogovern", ha argumentat abans d'aclarir que no havia parlat amb els principals líders polítics d'aquesta eventualitat perquè encara no ha pres cap decisió sobre això i espera no haver d'"arribar a aquest extrem".