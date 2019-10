Puigdemont passa el corró sobre les llistes del PDeCat per a les generals

L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha tornat a imposar la seva voluntat sobre el PDeCat. Encara que sobre el paper, la formació només deu obediència als seus quadres interns, en realitat el president fugat porta anys fent i desfent al seu antull en l'espai hereu de CDC.





Amb motiu de la confecció de les llistes al Congrés i el Senat per a les pròximes eleccions del 10 de novembre, Puigdemont ha tingut una ocasió per humiliar de nou al partit: obligar a assumir les llistes del passat 28-A sense queixar-se.





Cap canvi en les paperetes, aquesta és l'ordre que arriba des Waterloo. Això implica que figures absolutament lleials a Puigdemont com Jaume-Alonso Cuevillas o Laura Borràs repetiran en llocs de sortida en les paperetes del 10-N.









EL PDECAT OBEEIX... PERÒ ES GUARDA UN AS A LA MÀNIGA





Puigdemont vol assegurar que els grups parlamentaris tant a la cambra baixa com a la cambra alta siguin de la seva total obediència. La lleialtat per sobre de la idoneïtat. El que no desitja el líder independentista és que aquests es vegin temptats a transitar el possibilisme que en els darrers temps ha assajat ERC i que, encara que amb sordina i amb dobleguen, desitjaria una part del PDeCat.





El secretari general de la formació, David Bonvehí, ha encaixat aquesta nova exigència de l'expresident amb la mateixa resignació amb què ha afrontat les anteriors. De fet, el consell nacional del PDeCat que tindrà lloc el proper dissabte 5 d'octubre es limitarà a ratificar el que ja ha estat ideat a Bèlgica.





No obstant això, aquest paper titella no en té prou a Puigdemont: atès que el projecte de la Crida no ha fructificat i que és impossible acabar de controlar molts quadres baixos i mitjans del PDeCat, la idea del líder fugat és que Junts per Catalunya es converteixi en les sigles de referència en aquest àmbit polític de l'independentisme.





Davant d'això, s'oposa la vella guàrdia convergent que sembla haver trobat en Artur Mas a un potencial aliat. Encara que Mas no ha donat mostres clares per saber a quina casella ha apostat seves fitxes, la veritat és que a partir del 23 de febrer de 2020 s'aixecarà la inhabilitació que el manté fora de joc.





La seva tornada a la primera línia del panorama polític català podria destrossar-els plans a Puigdemont. Encara que només el temps dirà si Mas vol obrir un nou cisma en l'independentisme i assumir el risc de fragmentar encara més l'espai posconvergent.