L'AVE serà més barat a partir del 2020

Adif, empresa pública titular i gestora de l'AVE i la resta de la xarxa ferroviària, ha fet el primer pas perquè els bitllets de tren d'Alta Velocitat baixin de preu.









La companyia ha dissenyat un nou sistema per als cànons que cobra als trens que circulen per les seves vies i estacions que llança un descens bàsic del 22%, al qual a més es poden sumar descomptes de fins al 50%, segons ha informat Adif.





S'espera que Renfe i la resta de futurs operadors traslladin al preu dels seus bitllets de tren aquest descens en el cànon o peatge que paguen a Adif per fer servir la xarxa ferroviària.





El nou sistema de cànons més flexible i amb descomptes coincidirà a més amb l'obertura del transport en tren AVE a la competència, prevista per a desembre de 2020.





Adif pretén que els nous cànons entrin en vigor el 2020 i segueixin vigents fins 2024, "per tal d'evitar incerteses" en aquest procés de liberalització.





No obstant això, l'entrada en vigor d'aquest cànon ferroviari que pot abaratir l'AVE el 2020 està afectat pel fet que el Govern estigui en funcions.





D'aquesta manera, no es poden aprovar els Pressupostos, que és on actualment es circumscriuen aquests cànons, ni tampoc es pot dur a terme la intenció del Ministeri de Foment i Adif que deixin de incloure en els mateixos.





En qualsevol cas, si bé el nou model de cànon potser no estigui llest per entrar en vigor al gener de 2020, s'espera que sí ho estigui per quan el desembre de l'any que es liberalitzi el mercat.