Metges denuncien la venda d'àcid hialurònic a través d'Amazon

La Societat Espanyola de Medicina Estètica (SEME) ha denunciat davant l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), dependent del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, la venda d'àcid hialurònic i altres productes sanitaris a la companyia de comerç electrònic Amazon.









A través d'un comunicat, els metges estètics justifiquen la interposició d'aquesta denúncia "amb l'objectiu de garantir la seguretat de tots els pacients".





En aquest sentit, recorden que l'article 84.4 del Reial Decret 1/2015 "prohibeix la venda per correspondència i per procediments telemàtics de medicaments i productes sanitaris subjectes a prescripció mèdica".





A més, indiquen que no poden ser objecte de publicitat dirigida al consumidor final dels productes sanitaris que estiguin destinats a ser utilitzats o aplicats exclusivament per professionals sanitaris; com passa amb l'àcid hialurònic, que els metges estètics s'apliquen, per exemple, a l'hora de corregir una depressió, cicatriu, solc, arruga o, simplement, augmentar el volum a la zona injectada.





"Amb aquesta denúncia, la SEME segueix lluitant perquè hi hagi una regulació del sector i acabar amb l'intrusisme laboral que té com a principals afectats als pacients", han criticat.