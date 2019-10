Marlaska demana no fer alarmisme amb la Llei de Seguretat a Catalunya

E l ministre de l'Interior en funcions, Fernando Grande-Marlaska, ha assegurat que la responsabilitat del Govern en l'àmbit de Catalunya, com en qualsevol altre lloc, "és màxima". "El Govern està analitzant, estudiant i observant la realitat de Catalunya i actuarà en la forma oportuna en el moment que calgui, sempre d'acord amb l'ordenament jurídic", ha assegurat.









A preguntes dels periodistes sobre l'aplicació de la Llei de Seguretat Nacional, Marlaska ha manifestat que "no cal ser alarmistes, tothom sap que aquest és un Govern responsable i que estudia i analitza les situacions a Catalunya, a Andalusia, a Madrid i a qualsevol altre lloc d'Espanya i sempre aplica l'ordenament jurídic".





"No fem suposicions de futuròlegs. Un Govern ha d'analitzar la realitat i aplicar l'ordenament jurídic en els moments oportuns", ha afegit en aquest sentit.





Així mateix, ha afirmat que la Llei de Seguretat Nacional "s'aplica en els moments que s'ha d'aplicar en el moment que els supòsits de fet concorrin, com totes les lleis". "Hi ha diferents lleis, diferents continguts normatius, com el 155, la Llei de Seguretat Nacional o l'estatut d'autonomia, hi ha una pluralitat de normes i s'apliquen quan els supòsits de fet concorrin", ha insistit.





Pel que fa a la reacció del president de la Generalitat, Quim Torra, després de la detenció dels CDR, el ministre de l'Interior ha afirmat que el que li "preocupa" és "que no hi hagi pel màxim representant del Govern a la comunitat autònoma de Catalunya un pronunciament d'oposició o rebuig a qualsevol tipus de violència".