JxCat demana reforçar les patrulles nocturnes de la Guàrdia Urbana a Barcelona

El grup municipal de JxCat ha demanat aquest dimecres reforçar les patrulles de la Guàrdia Urbana en el torn de nit en els deu districtes de Barcelona perquè tots "disposin de presència suficient d'agents propis i no una presència compartida".





La proposta, anunciada en roda de premsa per la portaveu del partit Elsa Artadi i el portaveu adjunt Jordi Martí, es durà a tots els plens de districte, i arriba després que el ple de Sants-Montjuïc manifestés aquesta problemàtica.









Artadi ha explicat que cada vegada tenen més queixes dels veïns i que han volgut coordinar la feina dels portaveus JxCat per veure si el Govern municipal i els grups donen resposta a un tema que és "la major preocupació de la ciutadania".





"Com a primera iniciativa coordinada i que comparteixen tots els districtes de la ciutat, volíem fer aquesta proposició conjunta per veure si l'Ajuntament de Barcelona reacciona d'una vegada per totes", ha afirmat Artadi.





Per la seva banda, el també regidor de JxCat Jordi Martí ha assegurat que la Guàrdia Urbana està "desbordada" per les nits per la poca presència policial que hi ha a la ciutat, i ha insistit que hi hagi més agents.





"Barcelona no pot tenir una o dues patrulles per donar servei a un o dos districtes que agrupen 200.000 o 300.000 persones", ha dit Martí, que ha reclamat un dispositiu de transició fins que no s'incorporin nou agents al cos de la Guàrdia Urbana.





COORDINACIÓ AMB LA GENERALITAT





Així mateix, Martí ha explicat que han iniciat converses amb la Conselleria d'Interior de la Generalitat per coordinar-se i treballar junts a través del Pla Barcelona Ciutat Segura, que lidera el Govern en col·laboració amb el consistori, i que es presentarà a finals d'any.





D'aquesta manera, ha incidit en la "necessària millora de coordinació entre Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana", i també ha demanat conèixer la distribució territorial dels nous efectius dels Mossos d'Esquadra.





JxCat ha demanat abordar el debat sobre l'ús de les pistoles Taser i també s'ha afanyat al Govern municipal i el Govern en relació a la nova ubicació del Centre de Coordinació d'Emergències (CECAT).