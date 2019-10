Boris Johnson dona un ultimàtum a la UE per negociar un nou acord abans del 31 d'octubre

El primer ministre del Regne Unit, Boris Johnson, ha avançat que presentarà un pla "raonable" i "constructiu" per salvar l'actual bloqueig de les negociacions del Brexit i ha instat la Unió Europea a "cedir" en les seves 'línies vermelles'", en la mesura que "no hi ha cap dubte que l'alternativa és que no hi hagi acord".





Johnson, que ha pronunciat un discurs al congrés del Partit Conservador a Manchester, ha assegurat que les principals discrepàncies amb la UE sobre el Brexit es limiten a una "discussió tècnica" sobre controls fronterers, en al·lusió a les diferències per un pla d'emergència a la frontera irlandesa que el premier britànic ha qualificat reiterades vegades d'"antidemocràtic".

Segons el primer ministre, el pla que vol plantejar ara implica "concessions de totes dues parts", tenint en compte que "sota cap circumstància" s'establiran controls a la frontera que separa Irlanda i Irlanda del Nord, després del debat que ha sorgit aquests dies sobre les possibles solucions a la zona.









Johnson, qui ha instat a aplicar la tecnologia, que "avança constantment", ha suggerit que continua disposat a treure el Regne Unit de la UE el 31 d'octubre costi el que costi, tot i que això suposi un Brexit dur. "No és el resultat que volem (...), però estem a punt", ha afegit, entre els aplaudiments de l'auditori.





Brussel·les, per la seva banda, espera rebre els detalls de la proposta de Johnson, amb qui el cap de l'executiu comunitari, Jean-Claude Juncker, parlarà aquesta tarda per telèfon. Segons 'The Daily Telegraph', Londres contempla una relació especial entre Irlanda del Nord i la resta del bloc durant quatre anys però trencar de manera immediata la unió duanera.





El bloc analitzarà de manera "objectiva" si la proposta britànica està en línia amb els criteris per fer una sortida ordenada, inclòs una alternativa creïble i viable per protegir la frontera 'tova' a l'Úlster. Un cop arribi la proposta a Brussel·les, l'equip negociador que dirigeix Michel Barnier reprendrà els contactes a nivell tècnic amb la seva contrapart britànica i el Parlament europeu i els Vint-i-set seran informats dels detallis.





La Unió Europea continua pensant que l'acord de retirada que va negociar Brussel·les amb l'anterior Govern britànic de Theresa May és el millor possible, ha recordat una portaveu comunitària, per assegurar que el divorci es produeix de manera ordenada.