L'independentisme està preparat per assumir un escenari de tensió al carrer. Però està esperant el moment oportú. El segon aniversari del referèndum il·legal l'1 d'octubre no va deparar grans imatges de mobilització ciutadana als carrers. Més aviat, va donar la impressió --que ja venia de la Diada-- que la ciutadania independentista estava desanimada i desorientada, com va mostrar l'escassa afluència a la convocatòria de l'ANC i Òmnium Cultural.





No obstant això, els elements més radicals del separatisme estarien planejant una tardor calenta com a resposta a la propera sentència del 'procés'. Tsunami Democràtic, la misteriosa organització que es perfila com a avançada de la violència urbana, ha advertit aquest dimecres que la resposta a la sentència de l'1-O que "s'ha organitzat pretén generar una situació de crisi generalitzada a l'Estat espanyol que es perllongarà en el temps".





Tsunami Democràtic és una iniciativa de resposta a la sentència de l'1-O que va aparèixer a les xarxes socials anunciant-se com una plataforma de la societat civil a la qual tots els partits independentistes van donar el seu aval de forma immediata també a través de les xarxes.





En un missatge a través de les xarxes socials ha assegurat que "la resposta que està preparada requereix d'una reacció immediata" per part de la ciutadania. Però, en què pot consistir aquesta reacció?









VAGUES, MARXES... I ALDARULLS?





Fins ara, el caràcter majoritari de les manifestacions independentistes ha estat cívic i pacífic. Amb tot, en el si del moviment s'està discutint sobre si aquest és una manera adequada d'assolir l'anhelada República Catalana. I un informe del separatisme vol fer un pas més.





De moment, són dues les iniciatives que cobren força al voltant d'aquest grup: la preparació d'un denominat "aturada de país" --com el que es va produir dos dies després de l'1-O-- així com l'ocupació de places i carrers durant setmanes (a aquesta idea la hi denomina festivament com 'pinic per la República').





Aquestes dues potes de l'estratègia de Tsunami Democràtic són aparentment reactives, ja que no es percebi que puguin generar per si mateixes una situació de conflictivitat suficient. Per aquest motiu no es desheche la possibilitat d'aldarulls que centrin el focus de la informació internacional a Catalunya.





Al capdavall, una vaga no comptaria segurament amb el suport dels sindicats de classe. D'altra banda, la capacitat de mobilització massiva i sostinguda llargament en el temps està per veure que sigui una realitat i no una entelèquia.





Amb aquests vímets, un augment de la temperatura mitjançant xocs entre els Mossos i activistes violents seria la guinda que coronaria aquest "tardor calenta" que planegen aquests sectors de l'independentisme.