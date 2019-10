La Vall d'Hebron i la Caixa creen un centre d'estudi de la migranya

L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha impulsat un espai pioner per estudiar el cervell de pacients amb migranya pel qual passaran 8.000 persones a l'any, el Migraine Adaptative Brain Center, que ha comptat amb una aportació de 660.000 euros de La Caixa per als equipaments.









En roda de premsa aquest dijous, la neuròloga responsable del centre, Patricia Pozo-Rosich, ha explicat que la migranya és una malaltia genètica hereditària que es manifesta en atacs de dolor i altres símptomes -com hipersensibilitat a la llum, el soroll i el moviment, nàusees i alteració de la cognició-, que duren entre quatre i 72 hores i són "absolutament incapacitants".





En aquest centre, la migranya ajudarà a trobar millores per al cervell del conjunt de la població, i inclou tres laboratoris en els quals estudiarà les xarxes cognitives adaptatives i sensorials al cervell, des d'una branca preclínica fins a una més clínica i educativa, amb un abordatge interdisciplinari que veurà l'impacte de la migranya en la salut cerebral prenent el pacient com un "microexpert" al qual es responsabilitzarà.





També inclou un centre de dia amb capacitat per a cinc pacients simultàniament, on es tractaran malalts que necessiten cures especialitzades, tant procedents de la zona d'atenció primària que té com a referència la Vall d'Hebron -de mig milió de persones-, com d'altres parts de Catalunya i de les mateixes Urgències.





El cervell capta estímuls externs amb l'objectiu de la supervivència: si bé respondrà en sentir algú cridant 'foc', tractarà d'ignorar un soroll molest dels veïns, però el cervell amb migranya té afectada aquesta capacitat adaptativa i no aconsegueix minimitzar aquest soroll .





A Catalunya hi ha 900.000 persones afectades de migranya, i a l'Estat té una prevalença del 12% de la població, que ascendeix al 18% en dones, enfront del 8% en homes, i ronda el 6% en la població infantil; pot debutar en la infància, encara que és més freqüent al voltant dels 20 anys, des de l'adolescència.





El director general de la Fundació Bancària La Caixa, Jaume Giró, ha posat l'exemple del filòsof alemany Friedrich Nietzsche, que patia migranyes i, en una carta dirigida al seu metge, va relatar la "càrrega terrible" que li suposava aquest dolor, que li dificultava el pensament i l'escriptura, així com la vida quotidiana.





Giró ha subratllat que l'entitat vol col·laborar en millorar la vida de les persones que pateixen aquesta malaltia, amb un dolor i uns símptomes "incapacitants" que dificulten el benestar, i ha assenyalat que hi ha més persones amb migranya que els afectats per diabetis, asma i epilèpsia junts, mentre que és tres vegades més prevalent en dones, al que ha vinculat també manca de recerca en aquest àmbit.





El gerent de l'hospital, Albert Salazar, ha destacat que es tracta d'una investigació clínica amb una repercussió assistencial molt important, i ha destacat l'oportunitat que ofereix de posar en valor àrees d'excel·lència de l'hospital com la de la cefalea, que no és tan coneguda com la del càncer i la dels trasplantaments, però té el mateix talent.