Tres mesos després que Joan Canadell fos nomenat nou president de la Cambra de Comerç de Barcelona, l'entitat ha donat un gir de 180 graus en les seves prioritats. De ser una institució afalagada per la seva neutralitat i focalitzada en la defensa dels interessos empresarials, la Cambra s'ha convertit en un engranatge més de la maquinària de propaganda del 'procés'.





L'última manifestació d'aquest canvi de papers s'ha donat en l'últim ple de l'entitat cameral. Per una àmplia majoria, el ple ha decidit donar suport a una resposta unitària entre institucions i ciutadania després de la publicació de la sentència de l'1-O.





"A causa del moment excepcional que vivim de regressió de drets i llibertats a Catalunya, les Cambres de Comerç no podem mantenir-nos indiferents i, per tant, donarem suport a la resposta majoritària de les institucions i de la ciutadania en la defensa no violenta de la democràcia, la llibertat i els drets individuals i col·lectius", assegura la declaració.









MALESTAR EN EL PLE





En el text, la Cambra de Barcelona s'ha posat a disposició de la resta de les institucions i de la societat civil per "sumar una reacció efectiva i el més unitària possible que es converteixi en una veritable resposta de país, amb un impacte que vagi més enllà de les nostres fronteres".





"Al marge del resultat, vam denunciar la judicialització de la política que ha viscut i viu el nostre país, la manca de seguretat jurídica i la inestabilitat econòmica que es deriva", assegura la declaració.





Tanmateix, l'aprovació de la declaració no ha estat exempta de moments tensos. Entre ells, la sortida de la representant de CaixaBank, que ha decidit abandonar el ple abans que s'iniciés el debat. D'altra banda, el delegat de Pimec, José María Torres, ha exigit a Canadell amb un to ferm que abandonés la política i es centrés en defensar els interessos empresarials.





UNA CAMBRA POLITITZADA





La victòria de 'Eines de País', la candidatura auspiciada per l'ANC que es va presentar a les passades eleccions camerals, va suposar el cant del cigne de l'etapa dirigida per Miquel Valls. Mentre que l'anterior president --que va morir el passat 22 de setembre-- sempre va intentar esquivar la qüestió catalana en el dia a dia de l'entitat, primant la representativitat i la pluralitat de la Cambra, els nous gestors de la institució van decidir des del principi prendre la direcció contrària.





Canadell ja ha posat al servei d'estudis econòmics de l'entitat a treballar per defensar la viabilitat econòmica d'una hipotètica Catalunya independent. Així mateix, a la diana de la nova junta es troben les grans cotitzades catalanes, als qui s'acusa per part de l'independentisme de torpedinar el 'procés' al deslocalitzar la seu social de les seves companyies.





De moment, la nova singladura s'ha topat amb poques reticències a l'hora de desplegar la seva agenda més política que institucional. No és d'estranyar: del primer que es va assegurar Canadell és de conformar una direcció monocolor en què les candidatures que no van aconseguir vèncer en les primàries tinguessin molt poca o nul·la representativitat.