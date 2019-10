La pujada d'aranzels anunciada per Donald Trump ha desfermat totes les alarmes en el sector agrícola espanyol. A partir del pròxim 18 d'octubre, les importacions de vi, oli, olives i formatges de la Unió Europea es veuran afectades molt seriosament per la guerra comercial desfermada pel president dels Estats Units.





En concret, aquesta escalada aranzelària impactaria sobre un volum d'exportacions espanyoles de 970 milions d'euros, segons ha informat l'organització agrària COAG.





Durant l'últim any, el valor de les exportacions espanyoles als Estats Units es va situar al voltant dels 400 milions d'euros en oli, 300 milions en vi, 180 milions en olives i 87 milions en productes lactis, fonamentalment formatges.









"Resulta totalment injust i desproporcionat que, un cop més, el sector agrari sigui el pagà d'una guerra comercial de la Unió Europea que no té res a veure amb el camp espanyol. Acabem patint les conseqüències dels acords amb tercers països, cas del recent Mercosur, com dels desacords, en aquest cas en un conflicte que té el seu origen en el sector aeronàutic", ha assenyalat el secretari general de COAG, Miguel Blanco.





En el cas d'Espanya, els sectors clau afectats són l'olivar (d'oli i de taula), el porcí (amb productes com el pernil), el vi, les fruites, els lactis, incloent tot tipus de formatges, els sucs i el marisc.





PÈRDUES DE 26 MILIONS SOL A CATALUNYA





La Promotora dels Aliments Catalans (Prodeca) ha estimat unes pèrdues de 26 milions d'euros per a les transaccions catalanes per l'increment aranzelari que aplicarà el Govern dels Estats Units als productes agroalimentaris europeus, que sumen més de 1.700.





L'increment aranzelari entrarà en vigor el 18 d'octubre i penalitzarà amb un increment del 25% al sector Fine Food, que inclou formatges, iogurts, mantega, fruits secs, sucs de fruita i fruites processades, ha informat Prodeca aquest dijous en un comunicat.





El segon sector més afectat, per importància en facturació als Estats Units, seria el del vi i el cava, que inclouria vins tranquils, no carbonatats, amb una graduació menor a 14% d'alcohol, en recipients no superiors als 2 litres.





Es salvarien el cava i la resta de escumosos europeus, que no quedarien afectats per l'increment aranzelari, així com els vins d'Itàlia, Grècia, Portugal, Polònia i altres zones vitivinícoles.









Els olis vegetals i l'oli d'oliva català també incrementen també els seus aranzels en un 25% juntament amb França, Alemanya i el Regne Unit, mentre que Grècia i Itàlia mantindrien els antics aranzels.





La fruita, els cítrics, cireres, préssecs i peres comptaran a partir d'ara també amb unes taxes aranzelàries que sumaran un 25% addicional als aranzels existents.





No obstant això, Catalunya exporta poca fruita i verdura en els Estats Units per la falta de protocols d'homologació entre els dos països, de manera que seria el sector menys damnificat, segons Prodeca.





UNA PUJADA MILMILIONÀRIA





El Govern dels Estats Units va anunciar ahir la imposició de nous aranzels a 7.500 milions de dòlars (6.900 milions d'euros) de productes procedents de la Unió Europea, després de la decisió de l'Organització Mundial del Comerç (OMC) en la seva "històrica disputa", segons COAG, sobre els subsidis dels països europeus a Airbus.





L'Oficina de Comerç Exterior va explicar que s'incrementaran els aranzels en el 10% de les grans aeronaus civils que la Unió Europea ven als Estats Units i en el 25% a certs productes agrícoles, entre els més destacats vi, oli, olives i formatges. Les noves taxes començaran a aplicar-se el 18 d'octubre.





Estats Units és el principal destí comercial d'Espanya fora de la Unió Europea en productes agroalimentaris, amb un volum d'exportacions de 2.032 milions d'euros (principalment, oli d'oliva, vi i most, conserves d'olives i formatges) i també el principal origen de les importacions, amb 1.998,38 milions d'euros (fruits secs, faves de soja i begudes espirituoses).