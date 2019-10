L'Ibex es desploma davant el temor d'un Brexit caòtic i els tambors d'una recessió global

El Ibex 35 ha patit la seva major caiguda en dos anys: l'indicador de les majors cotitzades espanyols ha perdut un 2,77% i ha baixat per sota dels 9.000 punts, un guarisme que feia pocs mesos estava fixat com una cota segura.





En una setmana marcada per l'inici dels resultats empresarials i pendent de les negociacions comercials entre els Estats Units i la Xina, la petició de Boris Johnson d'un nou acord del Brexit durant la Conferència Conservadora dels 'tories' al Regne Unit ha acabat d'agitar el parquet espanyol.





Però el que ha caigut com un cop sobre les cotitzades ha estat la decisió de l'Organització Mundial del Comerç (OMC) de donar via lliure al president dels Estats Units, Donald Trump, per imposar aranzels sobre productes europeus.









Però l'espanyola no ha estat l'única borsa afectada: la resta de borses europees han mantingut al llarg del dia un comportament similar al del selectiu espanyol, ampliant les caigudes a mesura que avançava el matí. Així, l'FTSE 100 de Londres baixava un 1,68%, el Dax de Frankfurt ho feia un 1,26%, mentre que el Cac 40 de París queia un 1,6%.





D'altra banda, el preu del barril de petroli de qualitat Brent, referència per al Vell Continent, corregia lleugerament i se situava en 58,79 dòlars, mentre que el Texas es col·locava en els 53,79 dòlars.





Només el valor de les divises ha donat un respir als inversors: la cotització de l'euro enfront del dòlar es mantenia en 1,0917 'bitllets verds', alhora que la prima de risc espanyola baixava a 70 punts bàsics, amb l'interès exigit al bo a deu anys en el 0,158%.