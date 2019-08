L'Ibex contra Sánchez

Empresaris de l'Ibex-35, que recull les 35 empreses més importants del país, han traslladat al PSOE el seu malestar per com ha portat Pedro Sánchez les negociacions frustrades per ser investit president del Govern central.









Són diversos els dirigents de grans companyies que consideren que Sánchez pot ser el principal escull per aconseguir un executiu socialista, una teoria que el PP va avalar aquesta setmana en proposar que el Rei designi un altre candidat.





Inicialment es posicionaven a favor d'un pacte entre el PSOE i Cs, i ara opten també a un acostament cap al PP.





Fonts empresarials han traslladat als barons socialistes la possibilitat de canviar Sánchez per un altre candidat, una proposta que de moment la cúpula del PSOE i del Govern en funcions ha descartat.





En què es basen els empresaris? Sostenen que les perspectives econòmiques podrien trontollar i, a nivell polític, no hi ha avenços en les negociacions.





Per això, presidents i consellers delegats han expressat en reunions privades i en cercles restringits que ha d'haver un canvi de rumb, atès que si continua la inestabilitat política, això podria traslladar-se a les seves multinacionals.