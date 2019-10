La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional situa a l'alcalde de Talamanca i diputat provincial a Barcelona de JxCat, Josep Tarín, com "íntimament connex" amb les comissions en adjudicacions arreglades a l'estranger per les quals està sent investigat en la audiència Nacional Jordi Pujol Ferrusola, primogènit de l'expresident català.





Així ho recull en un informe remès al Jutjat Central d'Instrucció número 5 de l'Audiència Nacional el passat mes de juliol en què quantificava en més de 290 milions d'euros els diners que la família Pujol, amb cinc membres imputats per delictes de corrupció, hauria pastat en paradisos fiscals.









L'informe inclou a aquest ara alcalde i diputat provincial com a part de la trama desenvolupada presumptament per Pujol Ferrusola a l'estranger, situant-se com a intermediari en adjudicacions per a empreses i fonamentalment, Isolux Corsán, a canvi de mossegades, tal com ha avançat El Confidencial.





La UDEF recull els missatges de xat entre el major dels Pujol i Tarín, que "també havia estat introduït en el procediment per dedicar-se a aquestes mateixes tasques" i que "estaria fortament vinculat amb el partit CDC, acudint a mítings electorals en companyia per exemple de persones ja conegudes com Felip Puig".





"Del diàleg mutu d'interès, que del diàleg es dedueix la mateixa utilització de societats instrumentals, per canalitzar comissions, gràcies a l'emissió de factures per la prestació de serveis ficticis", assenyala l'anàlisi policial.





Consten missatges en què Pujol Ferrusola comenta amb Tarín "la conveniència d'emetre una factura a Ernesto Dos Santos", al qual se situa com un aconseguidor que faria d'enllaç entre tots dos, i "concorden que és millor, ja que suposa una despesa per ell, donat la qual cosa tributa menys pels beneficis".





"Aquesta mateixa lògica, ha estat la plantejada per aquesta instrucció policial, pel que fa als milionaris ingressos percebuts per Pujol Ferrusola a Espanya, gràcies a facturacions lliurades a mercantils diverses, com COPISA", apunta la UDEF.





Refereix a més que Isolux Corsán "més enllà de la seva vinculació directa amb la corrupció que suposen, en cap cas representen prestació de serveis algun, que suposen un cost de producció necessari per a aquestes empreses, donat la qual cosa no haurien de deduir com a despeses, i tenint en compte les sumes milionaris d'algunes, serien delictes fiscals".