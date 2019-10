Condemna de presó a cinc radicals per atacar una carpa de Barcelona amb la Selecció en 2016

El Jutjat Penal 16 de Barcelona ha imposat penes d'entre un any i un any i mig de presó a cinc radicals que van atacar a tres persones en una carpa de l'entitat Barcelona amb la Selecció al juny de 2016 a la confluència del passeig Fabra i Puig amb l'avinguda Meridiana.





En una sentència la magistrada considera provat que els cinc homes pertanyen al grup 'Desperdicis', que està qualificat policialment com radical i violent i va ser fundat en 2007 per "persones relacionades amb el moviment xarxa skin del barri de Sant Andreu de Barcelona" i aficionades al futbol.





"Aquest grup s'integra a la grada d'animació del club de futbol Unió Esportiva Sant Andreu, definint-se com 'graderia antifeixista' on estan representades ideologies com: l'independentisme revolucionari, el socialisme, el comunisme i l'anarquisme", afegeix la magistrada.









Quatre dels condemnats es van dirigir el 4 de juny de 2016 cap a la carpa "guiats amb l'ànim d'animadversió ideològica a tot el que representa Espanya i l'espanyol, i amb la voluntat de fustigar i humiliar els voluntaris", segons considera provat el tribunal.





Van irrompre cridant "putes espanyoles, fora d'aquí, us matarem, putos espanyols de merda, gosses espanyoles, aneu al vostre país, fills de puta" i van destrossar la carpa propinant puntades de peu a les cadires, taules i el material que tenien, a més d'agredir a les tres persones de l'entitat partidària de la selecció espanyola, a les que van causar ferides que es van curar en set dies, a més de sostreure una bossa d'una de les víctimes.





Mentre els tres afectats es reposaven de l'atac, va aparèixer el cinquè home condemnat conduint un cotxe des del qual va insultar, escopir i va mullar amb un got de cervesa a una d'aquestes persones de l'entitat, actuant "amb igual ànim de vexació, humiliació i animadversió al que espanyol i amb la finalitat de crear por i desassossec personal", segons la jutge, que també assenyala que aquest home tenia cara d'odi i va fer el gest de tallar-li el coll.





PENES I DELICTES





La magistrada, que absol de pertinença a grup criminal, condemna els primers quatre homes per tres delictes comesos amb ocasió de l'exercici dels drets fonamentals i llibertats públiques en la modalitat de lesió de la dignitat de les persones, tres delictes lleus de lesions, un delicte lleu de danys i un delicte lleu de furt.





En els tres últims il·lícits, la jutge aprecia un atenuant per la reparació del dany, de manera que la pena total per aquests quatre és de 18 mesos de presó i multes que sumen 1.980 euros.





Al cinquè acusat el condemna també per un delicte comès amb ocasió de l'exercici dels drets fonamentals i llibertats públiques en la modalitat de lesió de la dignitat de les persones, i amenaces greus amb atenuant de reparació del dany, de manera que la seva pena queda en un any de presó i multa de 1.080 euros.





També imposa als condemnats una indemnització solidària de 6.000 euros per danys morals a les tres víctimes, ia quatre dels sentenciats els demana indemnitzacions que sumen 747,89 euros per les lesions, danys i el furt.