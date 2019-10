Otegi defensa els homenatges als presos etarres

El coordinador general d'EH Bildu, Arnaldo Otegi, creu que les iniciatives contra rebudes públics a presos d'ETA, com l'aprovada aquest dijous al Parlament Basc, busquen erosionar la coalició sobiranista i no hi ha darrere d'elles "raons ètiques", sinó polítiques . "O es treu de la confrontació política o seguirem així 'in secula seculorum', ha assegurat.



En una entrevista a Ràdio Popular-Herri Irratia, Otegi ha assenyalat que hi ha presos "que han ocasionat víctimes i altres que no", però "això es generalitza totalment". "Quan va decaure la 'doctrina Parot' i hi va haver una convulsió evident en determinats sectors, l'esquerra abertzale va acordar no fer cap tipus de rebuda per no afegir tensió", ha apuntat.



Per això, ha apuntat que no hi ha una posició "radical ni inamovible". "El que diem és que la gent compleix la seva condemna, ve a casa i la gent el rep. I com fem que això no passi ?, per què no té o tenim la gent dret a rebre ?. Una altra cosa és que algú interpreti que això sigui no sé què ", ha afegit.



El líder d'EH Bildu ha emplaçat a "abordar això en altres termes" i ha afirmat que "aquesta és una iniciativa de Covite". "Jo mai he parlat de les víctimes, però em fa l'efecte que Covite no està per construir la convivència en termes democràtics o en termes constructius", ha afegit.



Així mateix, ha apuntat que la iniciativa la duu al Parlament Basc el PP. "Algú pensa que el Partit Popular té interès en convertir aquest debat en un debat constructiu ?, no. I, si ahir hagués hagut diputats de Vox i de Ciutadans, s'haurien sumat a aquesta proposta", ha afegit.



Per això, creu que aquest tipus de mesures no responen a "la dinàmica que permet construir la convivència al país". "O traiem això de la confrontació política o seguirem així 'in secula seculorum'. A més, em sembla que aquest és un debat que cada vegada interessa menys a la gent. Hi ha gent que tracta de portar el passat permanentment a aquí, però s'equivoca ", ha manifestat.