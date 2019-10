Ajornat el judici contra els ex membres de la taula del Parlament

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha suspès la data del judici a cinc ex membres de la Mesa del Parlament ja l'exdiputada de la CUP Mireia Boya, previst de dimarts 19 al divendres 22 de novembre, en coincidir la data amb altres assenyalaments de dos lletrats de la defensa prioritaris per ser causes amb pres.









Segons ha informat aquest divendres el TSJC, el lletrat de l'Administració de Justícia deixa sense efecte l'assenyalament, que estava previst del 19 al 22 de novembre, i convoca a tots els advocats de la causa a una reunió per fixar la nova data de la vista oral.





En una diligència d'ordenació consultada per Europa Press, el lletrat del TSJC explica que convoca a totes les parts, per evitar noves suspensions, a una reunió el proper 11 d'octubre a les 10 hores a la secretaria de la sala, a la qual hauran acudir els lletrats amb les seves agendes per fixar una data que convingui a tots.





Seran jutjats per un presumpte delicte continuat de desobediència per l'alt tribunal català els exmembres de la Taula Anna Simó (ERC), Simona Barrufet, Lluís Corominas, Lluís Guinó (JxSí), Joan Josep Nuet (SíQueEsPot) i l'exdiputada Mireia Boya.





Corominas, Guinó, Simó, Barrufet, Nuet i Boya s'enfronten a una petició de la Fiscalia d'un any i vuit mesos d'inhabilitació per a l'exercici de càrrec públic per un delicte continuat de desobediència, perquè considera que presumptament van fer cas omís de les prohibicions del Tribunal Constitucional, a més del pagament d'una multa de 30.000 euros.





El judici s'havia de celebrar la mateixa setmana en què està previst enjudiciar al president de la Generalitat, Quim Torra, per presumpta desobediència al mantenir el llaç groc a la façana del Palau en campanya electoral, una vista fixada per al 18 de novembre.