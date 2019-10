La Junta Electoral obliga a retirar tots els llaços grocs i estelades dels edificis de la Generalitat

La Junta Electoral Central (JEC) ha ordenat al president de la Generalitat, Quim Torra, al fet que abans de les tres de la tarda del divendres, dia 4 d'octubre, retiri dels edificis públics de l'Administració del Govern català els símbols independentistes o de suport als polítics presos o fugits que llueixin en elles perquè la seva exhibició suposa un incompliment de l'obligació de neutralitat política que els poders públics han de mantenir durant el període electoral.





L'organisme arbitral atén així la denúncia plantejada per Ciutadans la setmana passada. Precisament divendres passat, per ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va ser retirada de la façana principal del Palau de la Generalitat una pancarta que al·ludia als "presos polítics i exiliats".





Però, unes hores després, els activistes independentistes Antonio Baños, Lluís Llach, Teresa Casals i Sílvia Bel van col·locar un nou rètol amb el lema "lliberteu d'opinió i expressió" i, en petit, "article 19 de la declaració universal dels drets humans", sense cap símbol més.













3.000 EUROS DE MULTA





Malgrat els successius requeriments de la Junta Electoral Central perquè retirés símbols com els llaços grocs dels edificis públics, Torra es va negar a fer-ho i l'organisme va acabar imposant-li una sanció de 3.000 euros.





A més, la JEC va denunciar davant la Fiscalia al president català, que està citat el pròxim 18 de novembre per a ser jutjat per desobediència en el TSJC. El Ministeri Públic sol·licita per a Torra un any i vuit mesos d'inhabilitació i una multa de 30.000 euros.





En la seva resolució d'aquest dimecres, la JEC recorda a Torra que pot tornar a incórrer en "responsabilitats administratives i, si escau, penals", si no retira abans de les tres de la tarda del divendres les "banderes estelades, llaços grocs o uns altres d'anàleg significat, les fotografies de candidats o polítics així com les pancartes, cartells o qualsevol símbol partidista o que contingui imatges o expressions coincidents o similars a les utilitzades per qualsevol de les entitats polítiques concurrents a les eleccions".





Així mateix, la Junta commina a Torra a adoptar totes les mesures necessàries perquè es "exerceixi una vigilància permanent perquè no es tornin a col·locar durant el període electoral cap d'aquests símbols partidistes.





També insta a la delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, a informar l'organisme arbitral si es dóna o no compliment al seu requeriment de retirada dels símbols dins del termini previst.





NO VAL LA JURISPRUDÈNCIA ALEMANYA





L''arbitro' de les eleccions també aprofita la seva resolució per a replicar a algunes de les al·legacions realitzades pel president de la Generalitat davant la denúncia dels d'Albert Rivera.





Així, li recalca que la JEC és competent per a decidir sobre la petició del partit taronja, ja que la seva denúncia s'estén a la tota la comunitat autònoma catalana, i li deixa clar que l'exhibició de símbols partidistes en edificis públics "res té a veure amb l'ús legítim dels símbols legals que pugui tenir una comunitat autònoma".





A més, afegeix que, "com és notori", en aquest cas no resulta aplicable la jurisprudència del Tribunal Constitucional Federal alemany a la qual al·ludia el Govern català i que, segons subratlla la JEC, versa sobre la neutralitat ideològica de l'Estat en matèria religiosa, que "res té a veure" amb el tema dels símbols independentistes