L'oposició rep amb escepticisme els pressupostos de Colau

Dubtes. Això és el que ha generat la proposta de Pressupost per a 2020 del govern municipal liderat per Ada Colau i que l'ajuntament de Barcelona ha intentat vendre com "expansiu".





Així, el grup d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona ha demanat al govern municipal una major "concreció i ambició" en relació a la proposta de pressupostos. "Tota la disponibilitat d'ERC per aprovar un pressupost que sigui ambiciós i de transformació amb les polítiques que aquesta ciutat necessita, però a hores d'ara no les acabem de veure reflectides", ha declarat el portaveu republicà Jordi Corones.









Tant Corones com el regidor i president de la Comissió d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament, Jordi Castellana, han coindidido a afirmar que la primera proposta de pressupostos fa evident que el govern "va llegir l'article d'Ernest Maragall", afegint però que "no sabem si ho han acabat d'entendre ". "Hi ha alguns aspectes que queden recollits d'aquest article però hi ha moltes incerteses pel que fa als ingressos, que depenen de pactes que de moment no hi són i de moment ni s'esperen", va afirmar Castellana.





Els republicans han retret al govern del consistori que la primera proposta de comptes hagi arribat sense la possibilitat d'haver establert "un espai de trobada on parlar en profunditat de quines polítiques de transformació real vam impulsar per aquesta ciutat", però el regidor Corones sí que ha confiat en que la propera setmana a la "reunió formal" que tindrà lloc entre el grup i el govern, es puguin "posar sobre la taula les propostes d'ERC" i captar "el grau de receptivitat" de l'executiu.





"Si no hi ha, no donarem xecs en blanc", ha avisat Castellana.





"L'Ajuntament ha d'apostar per l'endeutament per generar inversió", ha dit Castellana, que ha recordat que es preveu una certa desacceleració de l'economia en els pròxims mesos.





JXCAT





La regidora de JxCat a Barcelona Neus Munté ha dit que el seu grup veu amb "escepticisme" la proposta de Pressupost del Govern municipal, tot i que, com també ha dit ERC, tenen tota la predisposició a treballar en ells.





Munté ha dit que es basen en ingressos que "no depenen" de l'Ajuntament, i ha dit que alguns dels punts presentats són molt genèrics.









També ha advertit que els pressupostos auguren un "increment desmesurat" d'algunes taxes, i ha posat en dubte que s'arribi a un acord per aprovar-los abans de gener de 2020.





PRESSUPOST EXPANSIU





El Govern d'Ada Colau, en canvi, defensa que es tracta un Pressupost "expansiu" per al 2020 que creix prop d'un 10% i ascendeix a 2.898,2 milions d'euros, i contempla un augment de la despesa i la inversió per combatre les desigualtats socials i l'emergència climàtica.





En una roda de premsa, el regidor de Pressupost, Jordi Martí, ha detallat que es preveu un increment dels ingressos del 9,2%, i que la despesa també planteja un augment de 250.800.000, un 9,5% més que els comptes d'aquest 2019, que són fruit de la pròrroga pressupostària.





En relació a les inversions, el Govern municipal planteja augmentar-les en 92.100.000 fins a arribar als 549.800.000 d'inversió total per a 2020, la major part dels quals es destinarà a transformació urbanística, manteniment i construcció d'equipaments i la construcció i compra d'habitatge públic.





Martí ha destacat que la proposta s'encamina l'acció municipal al compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de la (ODS) Agenda 2030 i prioritzarà l'impuls a l'activitat econòmica i l'ocupació de qualitat, a més d'augmentar la resposta municipal en seguretat i convivència.





El projecte de Pressupostos per al 2020 se sotmetrà a aprovació inicial a la Comissió d'Economia i Hisenda del mes de novembre, amb l'objectiu d'aprovar-se definitivament en el ple de desembre: "És una primera proposta, hem acostar posicions amb la resta de partits" .













INGRESSOS





La regidora de Règim Intern i Hisenda, Montserrat Ballarín, ha detallat que l'increment d'ingressos es deu a la previsió que s'incrementin les transferències corrents de l'Estat en 83.500.000 i l'adequació de l'IBI als nous valors cadastrals, que suposen 43 milions.





També ha destacat que preveuen ingressar 38,7 milions en fiscalitat orientada a l'emergència climàtica, amb la modificació de l'Impost de Vehicles, la taxa de clavegueram, una nova taxa de residus i bonificacions a l'energia solar, ha explicat Ballarín.





El consistori també preveu revisar taxes relacionades amb l'ús intensiu de l'espai públic com una nova taxa per regular l'estacionament a l'Àrea Verda i Blava segons el nivell de contaminació del vehicle i el recàrrec de la taxa turística, que suposaria ingressar 57.200.000 d'euros.





DESPESES I INVERSIONS





En concret, el projecte preveu incrementar la despesa corrent en 167 milions fins als 2.350,7, i creixen, entre d'altres, el capítol de medi ambient amb 29.800.000 (que inclou neteja, abastament d'aigua i enllumenat) i el de serveis socials i promoció social, que augmenta 25,5 milions el seu pressupost.





En l'àmbit de les inversions, Martí ha subratllat els 121.100.000 previstos per a la construcció d'habitatge públic (això inclou la partida prevista al pressupost i l'execució pròpia de l'Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona) i 25 milions més destinats a la compra d'habitatge.





"AMBICIÓS I EXIGENT"





Ballarín ha dit que es tracta d'un pressupost "ambiciós i exigent" amb el qual volen donar resposta a les necessitats dels barcelonins, i ha sostingut que plantegen reforçar els impostos fent un ús responsable de l'autonomia fiscal perquè la ciutat continuï sent solvent i que tingui capacitat econòmica i financera.





Martí ha confiat que s'aconsegueixin els vots necessaris perquè al desembre puguin haver pressupostos i ordenances per al 2020: "És millor tenir pressupostos que no tenir-los, encara que no siguin els que el teu voldries", ha sostingut, i ha assegurat que els comptes presentades estan obertes al debat i la discussió.