Calviño tanca els ulls davant els senyals de recessió: "no hi ha signes de vulnerabilitat"

La ministra d'Economia i Empresa en funcions, Nadia Calviño, ha afirmat aquest divendres que l'economia espanyola "no presenta signes de vulnerabilitat com els que van fer tenir la llarga i profunda recessió de l'última crisi", amb indicadors "mixtos", i ha indicat que el creixement final del PIB el 2019 dependrà "molt" del que passi amb el Brexit i altres focus d'incertesa, com la tensió comercial. També ha assenyalat que el Govern manté l'objectiu de dèficit del 2% del PIB per a aquest any.





En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Calviño ha defensat que el Govern s'ha regit per l'"enorme prudència" en les previsions de l'Executiu, i ha indicat que el Ministeri d'Economia es troba treballant en l'última fase de preparació del quadre macroeconòmic que servirà de base per al pla pressupostari que ha de remetre a Brussel·les abans del 15 d'octubre i que podria incloure una revisió de les previsions de creixement.









"Per descomptat que si cal revisar-es farà. El comportament d'aquest Govern és d'enorme prudència", ha emfatitzat Calviño, que ha explicat que el procés final del quadre macro comptarà amb la validació de la AIReF i s'emprendrà amb un "seguiment molt precís de la realitat "en què es tindrà en compte la revisió de la comptabilitat nacional realitzada per l'INE dels últims 23 anys i els últims indicadors econòmics. Diferents organisme han rebaixat les seves previsions en les últimes setmanes, com Funcas, CaixaBank o més recentment el Banc d'Espanya, que la va disminuir del 2,4% al 2%.





En qualsevol cas, ha destacat que l'economia espanyola es troba en una fase "expansiva", ja que trimestre rere trimestre el PIB augmenta, tot i que ha reconegut que el creixement de l'activitat s'ha anat moderant i s'ha alentit des del màxim de l'increment , registrat en l'any 2015.





"Hi ha una fase de recuperació menys intensa que en cicles anteriors però més estable i equilibrada", ha emfatitzat Calviño, que ha apuntat que ja no hi ha dèficit en la balança de pagaments, ni bombolla immobiliària, la inflació està "molt continguda", baixa el dèficit i el deute públic, hi ha una situació "més sòlida" en el sector financer i Espanya guanya competitivitat en els mercats internacionals.





D'aquesta manera, ha precisat que la previsió del Govern, com la d'altres organismes nacionals i internacionals, és que en absència d'una pertorbació impredictible Espanya mantindrà l'actual tendència de creixement, convergint amb la taxa de creixement potencial a mig termini.





A més, ha dit que el Govern manté el seu objectiu de dèficit del 2% del PIB per a aquest exercici, ja que està "compromès" amb la reducció de desequilibris heretats de la crisi (dèficit i deute) i això explica en "gran mesura" la millora de la confiança dels mercats internacionals en el deute espanyol, reflectida en els bons resultats de les subhastes i en la millora del ràting.





"MAJOR CAPACITAT DE RESISTÈNCIA"





Així mateix, ha destacat que les famílies i les empreses presenten una posició financera més sanejada, redueixen el seu endeutament i pugen el seu estalvi, una evolució "coherent" amb el mercat laboral, que "segueix sent dinàmic", amb una alça de l'afiliació a la seguretat Social del 2,4%.





D'aquesta manera, ha asseverat que l'economia "no presenta signes de vulnerabilitat com els que van fer tenir la llarga i profunda recessió de l'última crisi", ja que els seus fonaments són "més ferms per fer front qualsevol episodi d'inestabilitat", com el Brexit, sobre el qual ha reconegut que hi ha "molta incertesa" respecte a l'impacte de la sortida del Regne Unit de la UE.





En tot cas, ha recordat que les previsions del Banc d'Espanya apunten a un impacte inferior a l'1% del PIB espanyol en els proper quatre anys i que el Govern treballa per preparar diferents instruments, afavorir el canal d'exportacions a productes agroalimentaris peribles, atendre àmbits per afavorir el trànsit de béns i continuar la prestació de serveis.





ÚS ELECTORAL DE LES DADES





La portaveu del Govern en funcions ha defensat la "prudència, el rigor i la responsabilitat" del Govern en relació a les previsions i ha advocat per no caure en l'autocomplaença ni en l'alarmisme, ja que els indicadors són "mixtos", i hi ha alguns negatius, com les caigudes de producció manufacturera o la debilitat en la indústria, però altres "relativament positius" com en les vendes de les grans empreses, les vendes al detall o la despesa turística.





Tot això sense perjudici que "a ningú se li escapa que hi ha un moment d'enorme incertesa en l'àmbit internacional".





Preguntada sobre la petició del PP de retardar un dia el debat electoral, un cop es publiquin les dades d'atur, Calviño ha rebutjat el possible "ús electoral" de les dades i ha recordat que l'EPA del tercer trimestre és "tremendament estacional", si bé s'espera que els resultats siguin "el més positius possibles" i que "tots estiguin interessats en que l'evolució de l'economia sigui el més favorable possible".