El Govern central retira a Nadia Calviño de la cursa per dirigir l'FMI

El Govern central ha retirat la candidatura de Nadia Calviño a dirigir el Fons Monetari Internacional (FMI), amb l'objectiu d'aconseguir un consens europeu, ha informat el Palau de la Moncloa.









"El Govern central aposta per aconseguir un acord europeu, sense que la ministra d'Economia Nadia Calviño participi en la següent fase", han assenyalat les fonts, recalcant que "Espanya estarà sempre disposada a promoure el consens entre els països de la UE per triar una candidatura comuna ".



Això sí, han recalcat que "el Govern de Pedro Sánchez seguirà treballant per impulsar la governança dels organismes internacionals i considera un honor que qualsevol dels seus integrants pugui ser considerat, ara i en el futur, com una garantia al més alt nivell per a la seva funcionament ".