Nadia Calviño, entre les favorites per dirigir el FMI

El Govern de Pedro Sánchez ha considerat un "honor" que la ministra d'Economia en funcions, Nadia Calviño, figuri en la llista de favorits per substituir Christine Lagarde al capdavant del Fons Monetari Internacional (FMI).













El Executiu en funcions es felicita així després que hagi transcendit la iniciativa dels membres europeus del G-7 --que aglutina Estats Units, Alemanya, Canadà, Regne Unit, Japó, França i Itàlia-- per promoure un grup de candidats a la direcció de l'FMI en què ha estat inclosa Calviño.





En aquest sentit, fonts de Moncloa han subratllat que per a l'Executiu és "un honor" que "la vàlua i competència dels seus integrants sigui reconeguda a nivell internacional" i ha incidit que suposa "una boníssima notícia per a Espanya" que la ministra Calviño " sigui considerada entre el reduït grup de persones que podria dirigir un dels principals organismes financers internacionals, com és el FMI ".





Després d'agrair als països europeus integrants del G-7 (Regne Unit, França i Itàlia) que hagin suggerit el nom de la ministra espanyola com a candidata, des de Moncloa han destacat la importància de "mantenir la unió d'acció" entre els països de la Unió Europea per seguir optant a la direcció del FMI.





Finalment, ha recordat que Espanya "sempre" ha donat suport que la nova direcció del FMI després de la marxa de Lagarde, que es farà efectiva el proper 12 de setembre, recaigui "en una dona europea de reconegut prestigi". "Ens arriba d'orgull que Nadia Calviño hagi estat inclosa en aquest grup de candidats, convertint-se en exponent de les polítiques d'igualtat de gènere que aquest Govern està impulsat sota la Presidència de Pedro Sánchez", han destacat fonts de Moncloa.